कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अभिजीत दीपके ने शनिवार (21 नवंबर 2026) को गोवा की सरकार पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उत्तरी गोवा जिले के करापुर-सरवन गांव में एक निजी कंपनी की मेगा हाउसिंग परियोजना का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों पर बेरहमी से हमला किया गया. इसके बावजूद राज्य सरकार को सिर्फ बिल्डरों की परवाह है.

करापुर-सरवन में गुरुवार (19 नवंबर 2026) की रात हुई झड़प में कम से कम 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है. मायेम विधानसभा क्षेत्र में स्थित इस गांव का दौरा करते हुए, दीपके ने दावा किया कि गंभीर रूप से घायल गौरीश घडी को विशेष रूप से इस परियोजना का विरोध करने के कारण निशाना बनाया गया था.

क्या बोलती पब्लिक अभियान की शुरुआत

अभिजीत दीपके रविवार (21 नवंबर 2026) को गोवा से पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान क्या बोलती पब्लिक की शुरुआत करने के लिए वहां पहुंचे हैं. दीपके ने बताया कि घडी पर कथित तौर पर दरांती से हमला किया गया, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और सिर पर चोटें आईं. CJP नेता ने सवाल किया, "क्या उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने गांव और वहां के लोगों की जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे थे?" उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला जानलेवा भी साबित हो सकता था. उन्होंने दावा किया कि इस हमले में 7 से 8 लोग शामिल थे, लेकिन अब तक केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है.

दीपके ने BJP सरकार पर लगाए आरोप

दीपके ने BJP सरकार पर आरोप लगाया कि वह स्थानीय निवासियों के बजाय बिल्डरों और कारोबारी समूहों के हितों को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना के लिए बुनियादी ढांचा तो विकसित किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों को पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है. उन्होंने सरकार की विकास प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाया और पूछा कि स्थानीय स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या सुधार किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि गोवा अपने लोगों की वजह से गोवा है, न कि बिल्डरों और व्यापारियों की वजह से. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावशाली कारोबारी हितों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य के पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है. CJP नेता ने कहा कि विकास के नाम पर पहाड़ियों, जंगलों और अन्य नेचुरल रिसोर्स को बिजनेस ग्रुप को सौंपा जा रहा है.