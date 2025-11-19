हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकिस नाम से अमेरिका गया था अनमोल बिश्नोई? फेक पासपोर्ट से हुआ खुलासा

किस नाम से अमेरिका गया था अनमोल बिश्नोई? फेक पासपोर्ट से हुआ खुलासा

Anmol Bishnoi: साल 2022 से फरार अमेरिका में रह रहा अनमोल जेल में बंद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले आतंकी-सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए जाने के बाद गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने गिरफ्तार किया. वह 2022 से फरार था और कई गंभीर मामलों में एनआईए को उसकी तलाश थी. लॉरेंस बिश्नोई को सजा मिलने के बाद से अनमोल बिश्नोई ही इन गैंग का सारा काम देखता था. 2020 से 2023 के बीच वो लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार को भारत में कई आपराधिक और आतंकी वारदातों को अंजाम देने में मदद करता रहा.

किस नाम से अमेरिका गया था अनमोल बिश्नोई?

अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलेस शहर में अनमोल बिश्नोई को पकड़ा गया. यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक करते समय भानू प्रताप नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था. जब अमेरिकी अधिकारी को उसपर शक हुआ तो उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें खुलासा हुआ कि भानु नाम का यह शख्स कोई और नहीं बल्कि, 10 लाख का इनामी अनमोल बिश्नोई है. उसने अमेरिका में एंट्री के लिए कई फर्जी दस्तावेज बनवाए थे.

किस नाम से अमेरिका गया था अनमोल बिश्नोई? फेक पासपोर्ट से हुआ खुलासा

रूसी पासपोर्ट और जाली दस्तावेज भी बरामद

अनमोल बिश्नोई अक्सर अमेरिका से कनाडा जाता रहता था. उसके पास के कथित तौर पर एक रूसी पासपोर्ट और जाली दस्तावेज बरामद हुए थे. पिछले साल बाबा सिद्दीकी की हत्या और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में वह मोस्ट वांटेड था. उस पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में हत्या, हत्या का प्रयास, उगाही करने, खतरनाक हथियार रखने और संगठित अपराध में शामिल होने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं.

अमेरिका से आतंकी सिंडिकेट चला रहा था अनमोल 

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने दिल्ली की अदालत में पेश किया. साल 2022 से फरार अमेरिका में रह रहा अनमोल जेल में बंद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले आतंकी-सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है. NIA की ओर से कहा गया, "अनमोल ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए अमेरिका से आतंकी सिंडिकेट चलाना और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा, इसके लिए उसने जमीनी स्तर पर अपने गुर्गों का इस्तेमाल किया."

ये भी पढ़ें : बंगाल की बॉर्डर पर दिखा घुसपैठियों में SIR का डर, बड़ी संख्या में देश छोड़कर भाग रहे बांग्लादेशी, BSF ने दी जानकारी

Published at : 19 Nov 2025 05:56 PM (IST)
Tags :
America NIA  Anmol Bishnoi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
बॉलीवुड
'आदित्य धर हैं पैसों के लालची', 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- टॉर्चर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं
'आदित्य धर हैं पैसों के लालची', 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- टॉर्चर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast से पहले पहुंचा था पुलवामा, डॉ उमर पर चौंकाने वाला खुलासा | ABPLIVE
ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
बॉलीवुड
'आदित्य धर हैं पैसों के लालची', 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- टॉर्चर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं
'आदित्य धर हैं पैसों के लालची', 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- टॉर्चर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेटल डिटेक्टर डोर को मंदिर समझ बैठे लोग! एंट्री गेट को छूकर ऐसे लिया आशीर्वाद- वीडियो वायरल
मेटल डिटेक्टर डोर को मंदिर समझ बैठे लोग! एंट्री गेट को छूकर ऐसे लिया आशीर्वाद- वीडियो वायरल
हेल्थ
UPF Health Risks: एक बाइट भी पड़ती है भारी! अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से शरीर का हर अंग हो रहा बीमार, पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट
एक बाइट भी पड़ती है भारी! अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से शरीर का हर अंग हो रहा बीमार, पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget