'हमसे बड़ी भूल हो गई...' AI समिट में चाइनीज रोबोट पेश करने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने मांगी माफी, सामने आया पहला रिएक्शन
AI Impact Summit 2026 में पेश किए गए चीनी रोबोडॉग को लेकर विवाद के बाद गलगोटियास ने बयान जारी कर माफी मांगी है.
(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है.)(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
