असम में आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, 14 उम्मीदवारों का किया ऐलान

असम विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं. इसी बीच आज रविवार (15 मार्च) को आम आदमी पार्टी ने 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. चुनाव आयोग रविवार शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान कर सकता है. वहीं पार्टियों द्वारा अपने-अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी किया जा रहा है. कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है. AAP की इस लिस्ट में 14 प्रत्याशियों के नाम हैं.

डेरगांव से पुलिन गोगोई को AAP ने बनाया प्रत्याशी

नाओबोइचा विधानसभा से अच्युत दास और डेरगांव से पुलिन गोगोई को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है. वहीं गोहपुर से जरबोम कुटुम और सेंट्रल गुवाहाटी से अनुरूपा डेकराजा को तो खुमटाई विधानसभा से पार्टी ने आशीष हजारिका पर दांव लगाया है. इसके अलावा सिबसागर से तपन गोगोई और रोंगापाड़ी से टिकेंद्र थापा को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है.

The Aam Aadmi Party hereby announces the first list of candidates for the Assembly Elections 2026 in the state of Assam. pic.twitter.com/uNG1jSqBbo — AAP (@AamAadmiParty) March 15, 2026

जाहिदुल इस्लाम खान को कहां से दिया टिकट

आम आदमी पार्टी ने चेंगा विधानसभा से जाहिदुल इस्लाम खान और नदुआर से रंजीत बोरो को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि तिताबर से पल्लव सैकिया,

ईस्ट गोलपारा से जिन्ना अमीर हुसैन और राहा से बरुण बिकास दास को टिकट दिया गया है. AAP ने बोकाजन से रेनुका तिमुंगपी और बिश्वनाथ विधानसभा सीट से अनंता गोगोई को प्रत्याशी घोषित किया है.

केरल में भी 22 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी

बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने केरल में भी 22 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी. लिस्ट जारी करते हुए पार्टी ने कहा था कि प्रत्याशियों को राज्य में संगठन के विस्तार और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए चुना गया है.

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