228 फ्लाइट्स कैंसिल, 5 डायवर्ट... दिल्ली में घने कोहरे की वजह से हवाई सेवाओं पर असर 

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली में लगातार बढ़ रही ठंड और घने कोहरे का विमान परिचालन पर असर दिखने लगा है. दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण विमान परिचालन में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रहीं हैं. इसके कारण कुल 228 उड़ानों को कैंसिल किया गया, जबकि पांच फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया.

दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक, जिन कुल 228 उड़ानों को कैंसिल किया गया, उनमें से 131 उड़ानें दिल्ली से प्रस्थान करने वाली थीं, जबकि अन्य 97 विमानों का गंतव्य दिल्ली हवाई अड्डा था यानी वे आने वाली फ्लाइट्स में शामिल थीं, लेकिन सोमवार (15 दिसंबर) की सुबह में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई. इस कारण से सभी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा.’

Due to low visibility, 228 flights (131 departures and 97 arrivals) have been cancelled at Delhi Airport so far, and five flights have been diverted: Delhi Airport — ANI (@ANI) December 15, 2025

कैट-III नियमों के मुताबिक हो रहा विमानों का संचालन

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर फिलहाल विमानों का संचालन कैट-III (CAT-III) नियमों के मुताबिक किया जा रहा है. यह नियम विमानों को बहुत कम दृश्यता में विमानों को लैंड कराने की अनुमति देता है, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर विमानों में संचालन में देरी और उड़ानें रद्द होने तक की नौबत हो जाती है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी की एडवायजरी

वहीं, विमानों के संचालन के कारण यात्रियों को हो रही दिक्कत को ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को एक ट्रैवल एडवायजरी जारी की. इसमें मंत्रालय ने सभी हवाई यात्रियों से अनुरोध किया कि वे एयरपोर्ट के लिए अपने घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से उड़ान की स्थिति को लेकर ताजा अपडेट की जांच कर लें.

Heavy Fog Alert for Northern India



Delhi (DEL) & other airports in Northern India are experiencing dense fog, severely affecting visibility.



For Passengers:

Before heading to the airport, please check the latest flight status with your airline.

Check flight information on the… — MoCA_GoI (@MoCA_GoI) December 15, 2025

मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें मंत्रालय ने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड स्टाफ की टीमें विमानों के संचालन में हो रही दिक्कत को कम करने के लिए लगातार काम रही है. इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए.’

यह भी पढ़ेंः Exclusive: नितिन नबीन क्यों बने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष? बिहार के पहले कोषाध्यक्ष ने बताई ये वजह