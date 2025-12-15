हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया228 फ्लाइट्स कैंसिल, 5 डायवर्ट... दिल्ली में घने कोहरे की वजह से हवाई सेवाओं पर असर 

228 फ्लाइट्स कैंसिल, 5 डायवर्ट... दिल्ली में घने कोहरे की वजह से हवाई सेवाओं पर असर 

Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार की सुबह में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई. इस कारण से सभी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 15 Dec 2025 11:48 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली में लगातार बढ़ रही ठंड और घने कोहरे का विमान परिचालन पर असर दिखने लगा है. दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण विमान परिचालन में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रहीं हैं. इसके कारण कुल 228 उड़ानों को कैंसिल किया गया, जबकि पांच फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया. 

दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक, जिन कुल 228 उड़ानों को कैंसिल किया गया, उनमें से 131 उड़ानें दिल्ली से प्रस्थान करने वाली थीं, जबकि अन्य 97 विमानों का गंतव्य दिल्ली हवाई अड्डा था यानी वे आने वाली फ्लाइट्स में शामिल थीं, लेकिन सोमवार (15 दिसंबर) की सुबह में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई. इस कारण से सभी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा.’

कैट-III नियमों के मुताबिक हो रहा विमानों का संचालन

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर फिलहाल विमानों का संचालन कैट-III (CAT-III) नियमों के मुताबिक किया जा रहा है. यह नियम विमानों को बहुत कम दृश्यता में विमानों को लैंड कराने की अनुमति देता है, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर विमानों में संचालन में देरी और उड़ानें रद्द होने तक की नौबत हो जाती है. 

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी की एडवायजरी

वहीं, विमानों के संचालन के कारण यात्रियों को हो रही दिक्कत को ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को एक ट्रैवल एडवायजरी जारी की. इसमें मंत्रालय ने सभी हवाई यात्रियों से अनुरोध किया कि वे एयरपोर्ट के लिए अपने घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से उड़ान की स्थिति को लेकर ताजा अपडेट की जांच कर लें. 

मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें मंत्रालय ने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड स्टाफ की टीमें विमानों के संचालन में हो रही दिक्कत को कम करने के लिए लगातार काम रही है. इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए.’  

यह भी पढ़ेंः Exclusive: नितिन नबीन क्यों बने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष? बिहार के पहले कोषाध्यक्ष ने बताई ये वजह

Published at : 15 Dec 2025 11:48 PM (IST)
Tags :
Delhi Airport Indira Gandhi International Airport MoCA DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नितिन नबीन को BJP का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने के प्लान का डिकोड
नितिन नबीन को BJP का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने के प्लान का डिकोड
पंजाब
अमरिंदर सिंह के बाद अब पत्नी परनीत कौर बोलीं, 'बीजेपी में शामिल होने का फैसला...'
अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बोलीं, 'बीजेपी में शामिल होने का फैसला सोच समझकर लिया गया था'
इंडिया
Rahul Gandhi-Prashant Kishor Meeting: क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
ओटीटी
Top 5 Reality Shows On OTT: 'बिग बॉस 19' और 'केबीसी 17' को पछाड़ नंबर 1 बना ये शो, देखें टॉप 5 की लिस्ट
'बिग बॉस 19' और 'केबीसी 17' को पछाड़ नंबर 1 बना ये शो, देखें टॉप 5 की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
क्या Delhi छोड़कर ही सांसें सुरक्षित हैं? Pollution से परेशान राजधानी | Bharat Ki Baat With Pratima
Sandeep Chaudhary: नाम में विकास और रोजगार...कैसे होगा बेड़ा पार? |Seedha Sawal | MGNREGA | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नितिन नबीन को BJP का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने के प्लान का डिकोड
नितिन नबीन को BJP का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने के प्लान का डिकोड
पंजाब
अमरिंदर सिंह के बाद अब पत्नी परनीत कौर बोलीं, 'बीजेपी में शामिल होने का फैसला...'
अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बोलीं, 'बीजेपी में शामिल होने का फैसला सोच समझकर लिया गया था'
इंडिया
Rahul Gandhi-Prashant Kishor Meeting: क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
ओटीटी
Top 5 Reality Shows On OTT: 'बिग बॉस 19' और 'केबीसी 17' को पछाड़ नंबर 1 बना ये शो, देखें टॉप 5 की लिस्ट
'बिग बॉस 19' और 'केबीसी 17' को पछाड़ नंबर 1 बना ये शो, देखें टॉप 5 की लिस्ट
क्रिकेट
वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर को होगी जेल! करोड़ों के घोटाले में अरेस्ट वारंट जारी; जानें क्या है मामला
वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर को होगी जेल! करोड़ों के घोटाले में अरेस्ट वारंट जारी; जानें क्या है मामला
इंडिया
Shashi Tharoor on MNREGA: 'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
ट्रेंडिंग
Video: बगैर हेलमेट घूमता है ये शख्स, पुलिस चाहकर भी नहीं काट पाती चालान, वीडियो देख समझ आएगी सच्चाई
बगैर हेलमेट घूमता है ये शख्स, पुलिस चाहकर भी नहीं काट पाती चालान, वीडियो देख समझ आएगी सच्चाई
जनरल नॉलेज
Most Expensive Fruit: यह है‌ दुनिया का सबसे महंगा फल, जानें क्या है इसकी आसमान छूती कीमत की वजह
यह है‌ दुनिया का सबसे महंगा फल, जानें क्या है इसकी आसमान छूती कीमत की वजह
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget