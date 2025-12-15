Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक और बिहार सरकार में PWD मंत्री 45 वर्षीय नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. पूरे बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जहां इस बात को लेकर खुशी की लहर है, वहीं भाजपा के संस्थापक सदस्य के रूप में रहने वाले और 1980 में भाजपा गठन के दौर में बिहार इकाई के निधि प्रमुख रहे 89 वर्षीय गंगा प्रसाद ने भी उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है.

एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के एक योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे और बिहार सरकार में एक मंत्री के तौर पर उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा. मैं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार से एक युवा, योग्य, कर्मठ और एक ऐसा व्यक्ति, जिसमें काम करने की क्षमता है, उसे आज भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष नियुक्त किया है.

नितिन नबीन के नेतृत्व में बिहार का होगा विकास: गंगा प्रसाद

उन्होंने कहा कि मैं नितिन नबीन जी को भी बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) काफी आगे बढ़ेगी और साथ ही बिहार का भी विकास होगा. एक बिहारी होने के नाते भी यह मेरे लिए बेहद हर्ष की बात है कि बिहार का एक नागरिक आज भाजपा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ है.

नितिन नबीन मेरे बेटे के समान: गंगा प्रसाद

उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा कि नितिन नबीन तो मेरे बेटे के समान है. मेरा छोटा बेटा बीआईटी, मेसरा में पढ़ाई करता था और नितिन नवीन भी उनके साथ पढ़ाई कर रहे थे. मेरे बेटे और उसमें काफी दोस्ती भी रही है. मैं बचपन से उसे देख रहा हूं. वह काफी कर्मठ है, किसी भी काम को पूरी मेहनत से करता है और समर्पण भाव से काम करता है और यही वजह है कि पार्टी ने उसे मौका दिया है.

पिता की तरह बेटा भी पार्टी के लिए रहा समर्पित: गंगा प्रसाद

उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि 45 वर्षों में पहला मौका है जब बिहार के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन अच्छी बात है कि नितिन नवीन को मौका मिला है. उसके पिता नवीन किशोर सिन्हा और हम दोनों एक साथ पार्टी के लिए काम करते रहे, उसके पिता ने भी काफी मेहनत से पार्टी के लिए काम किया था तो नितिन नवीन में भी पार्टी के लिए समर्पित रहा.

