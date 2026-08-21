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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: अमेरिका में हिंदू-सिखों के खिलाफ बढ़ी नफरत? FBI ने जारी किया डेटा

Xप्लेन: अमेरिका में हिंदू-सिखों के खिलाफ बढ़ी नफरत? FBI ने जारी किया डेटा

इन आंकड़ों से अमेरिका में हिंदू-सिख समुदायों के खिलाफ नफरत की स्थिति को समझने के साथ-साथ यह सवाल भी उठता है कि इसके पीछे संभावित कारण क्या हैं और मौजूदा कानून इन समुदायों को किस तरह सुरक्षा देते हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 21 Aug 2026 08:44 AM (IST)
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अमेरिका को आजादी और बराबर अवसर की धरती माना जाता है, जहां दुनिया भर से लोग बेहतर भविष्य की तलाश में पहुंचते हैं लेकिन इसी अमेरिका में धार्मिक और नस्ली अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और नफरत से जुड़े मामलों को लेकर चिंता भी बढ़ रही है.

अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2025 के अपराधों का सालाना डेटा जारी किया है. इसके मुताबिक अमेरिका में कुल रिपोर्ट किए गए हेट क्राइम इंसिडेंड में कमी आई है. हालांकि, हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाने वाले हेट क्राइम में बढ़ोतरी देखने को मिली है.

इन आंकड़ों से अमेरिका में हिंदू और सिख समुदायों के खिलाफ नफरत की स्थिति को समझने के साथ-साथ यह सवाल भी उठता है कि इसके पीछे संभावित कारण क्या हैं और मौजूदा कानून इन समुदायों को किस तरह सुरक्षा देते हैं.

अमेरिका में कुल हेट क्राइम्स में कमी

FBI के मुताबिक 2025 में देशभर में 10,881 हेट क्राइम के मामले रिपोर्ट किए गए. FBI के राष्ट्रीय ट्रेंड के लिए इस्तेमाल किए गए तुलनीय डेटाबेस में 2024 के 11,404 मामलों की तुलना में 2025 में 10,606 मामले दर्ज हुए, यानी 7% की कमी.


Xप्लेन: अमेरिका में हिंदू-सिखों के खिलाफ बढ़ी नफरत? FBI ने जारी किया डेटा

ध्यान देने वाली बात यह है कि 11,679 का आंकड़ा 2024 में रिपोर्ट किए गए सभी हेट क्राइम्स का है, जबकि 10,881 2025 का कुल रिपोर्टेड फिगर है. दोनों वर्षों की सीधी तुलना करते समय FBI के तुलनात्मक डेटाशीट को देखना अधिक उचित है.

यहां FBI हेट क्राइम डेटा (2024-2025) दिया गया है:

  • रिपोर्ट की गई हेट-क्राइम की घटनाएं: 11,679 (2024),  10,881 (2025)

  • संबंधित अपराध (Offenses): 13,683 (2024),  13,026 (2025)

  • तुलनात्मक राष्ट्रीय-प्रवृत्ति की घटनाएं: 11,404 (2024) . 10,606 (2025)

  • तुलनात्मक प्रवृत्ति (National Trend):  7% की कमी

 

हालांकि हिंदू और सिखों के खिलाफ मामले बढ़े हैं. कुल हेट क्राइम्स में कमी के बावजूद धार्मिक समुदायों के आंकड़ों में तस्वीर अलग दिखाई देती है.

उपलब्ध 2025 FBI डेटा के विश्लेषण के मुताबिक हिंदू विरोधी नफरत से संबंधित अपराध 25 से बढ़कर 28 हुए. वहीं सिख विरोधी नफरत से संबंधित अपराध को लेकर प्रकाशित विश्लेषणों में अलग-अलग संख्या सामने आई है.


Xप्लेन: अमेरिका में हिंदू-सिखों के खिलाफ बढ़ी नफरत? FBI ने जारी किया डेटा

क्या यह पहली बार हो रहा है?

नहीं. अमेरिका में सिख समुदाय के खिलाफ हेट क्राइम लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं. FBI का आंकड़ा लॉ-एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों पर आधारित है. हर घटना पुलिस तक पहुंचे, यह जरूरी नहीं है. इसलिए वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है.

नफरत का एक बड़ा हिस्सा अब सोशल मीडिया पर दिखाई देता है. कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के 2026 इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे के मुताबिक, 48% भारतीय-अमेरिकियों ने कहा कि उन्होंने 2025 की शुरुआत से भारतीयों या भारतीय अमेरिकन को निशाना बनाने वाले नस्लवादी पोस्ट बहुत या कुछ हद तक अक्सर सोशल मीडिया पर देखे हैं.

इसी सर्वे में चार में से करीब एक व्यक्ति ने कहा कि 2025 की शुरुआत से उन्हें जातीय अपशब्द कहा गया. 9% ने शारीरिक खतरा, 8% ने हेट मेल, 6% ने संपत्ति को नुकसान और 4% ने किसी तरह के शारिरिक हमले का अनुभव बताया.

यह सर्वे 1,000 भारतीय अमेरिकियों पर आधारित था और 25 नवंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 के बीच YouGov के साथ किया गया था.

भारत-विरोधी और हिंदू-विरोधी बयानबाजी का सवाल

ऑनलाइन और राजनीतिक बातचीत में भारतीयों, प्रवासी और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी सामने आती रही हैं. हालांकि किसी व्यक्ति के आपत्तिजनक बयान को सीधे हेट क्राइम कहना सही नहीं होगा.

अमेरिकी कानून में संरक्षित भाषण और आपराधिक आचरण के बीच अंतर है. किसी बयान पर कानूनी कार्रवाई इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें धमकी, हिंसा के लिए उकसावा या अन्य आपराधिक तत्व मौजूद हैं या नहीं. इसलिए ऐसे मामलों को रिपोर्ट करते समय हेट स्पीच, हेट इंसिडेंट और हेट क्राइम, इन तीनों को अलग-अलग समझना जरूरी है.

अमेरिका में अल्पसंख्यकों को कौन-कौन से कानूनी अधिकार मिलते हैं?

1. संवैधानिक सुरक्षा

14वां संशोधन - संविधान का समान संरक्षण खंड राज्य सरकारों को कानून के समान संरक्षण से वंचित करने वाले भेदभाव से रोकता है.

15वां संशोधन- नस्ल या पूर्व दासता की स्थिति के आधार पर मतदान के अधिकार से वंचित करने पर रोक लगाता है.

2. नागरिक अधिकारों से जुड़े प्रमुख कानून

नागरिक अधिकार अधिनियम, 1964 अमेरिकी नागरिक अधिकार कानूनों का प्रमुख आधार है. इसमें कहा गया है

Title II: सार्वजनिक ठहरने की जगह में नस्ल, रंग, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर कुछ प्रकार के भेदभाव पर रोक.
Title VI: संघीय वित्तीय सहायता पाने वाले कार्यक्रमों में नस्ल, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव पर रोक.
Title VII: रोजगार में नस्ल, रंग, धर्म, लिंग और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को गैर-कानूनी बनाता है.

वोटिंग राइट एक्ट, 1965- नस्लीय और कुछ भाषाई अल्पसंख्यकों के मतदान अधिकारों की रक्षा करता है.

फेयर हाउसिंग एक्ट 1968- आवास की बिक्री, किराये और संबंधित लेनदेन में नस्ल, रंग, धर्म, लिंग, पारिवारिक स्थिति या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है.

3. धार्मिक स्वतंत्रता और हेट क्राइम कानून

धार्मिक स्वतंत्रता बहाली अधिनियम, 1993

संघीय सरकार द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, हालांकि इसकी कानूनी सीमा और राज्यों पर इसका प्रभाव अलग-अलग संदर्भों में तय हुआ है.

4. कौन-सी एजेंसियां कार्रवाई करती हैं?

अमेरिका में नागरिक अधिकारों की रक्षा और नफ़रत से जुड़े अपराधों (हेट क्राइम्स) के खिलाफ कार्रवाई करने में कई प्रमुख संघीय एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. एफबीआई (FBI) देश भर से राष्ट्रीय अपराध डेटा एकत्र करती है और हेट क्राइम्स से जुड़े मामलों की संघीय स्तर पर निष्पक्ष जांच करती है. वहीं, न्याय विभाग (Department of Justice - DOJ) संघीय सिविल-राइट्स और हेट-क्राइम से जुड़े कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन (enforcement) सुनिश्चित करता है ताकि दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके.


Xप्लेन: अमेरिका में हिंदू-सिखों के खिलाफ बढ़ी नफरत? FBI ने जारी किया डेटा

कार्यस्थल और रोजगार के क्षेत्र में होने वाले भेदभाव से निपटने के लिए समान रोजगार अवसर आयोग (EEOC) जिम्मेदार है, जो कर्मचारियों की शिकायतों की गहन जांच करता है. इसके अलावा, अमेरिकी नागरिक अधिकार आयोग (U.S. Commission on Civil Rights) देश भर में नागरिक अधिकारों से जुड़ी नीतियों, सुरक्षा कानूनों और उनके प्रवर्तन की निरंतर समीक्षा करता है.

क्या FBI का डेटा अमेरिका में नफ़रत की पूरी तस्वीर पेश करता है

जहां तक सवाल है कि क्या FBI का डेटा अमेरिका में नफ़रत की पूरी तस्वीर पेश करता है, तो विशेषज्ञों का मानना है कि यह डेटा पूरी सच्चाई नहीं दिखाता. कई हेट क्राइम्स या नफ़रत से प्रेरित घटनाएं स्थानीय स्तर पर पुलिस में दर्ज ही नहीं हो पातीं, या पीड़ित डर और जागरूकता की कमी के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर फैलने वाली नफ़रत और मौखिक बदसलूकी जैसी घटनाएं हमेशा पुलिस रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचतीं, जिससे वास्तविक आंकड़े FBI की रिपोर्ट से कहीं अधिक हो सकते हैं.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 21 Aug 2026 08:36 AM (IST)
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