ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, कई उड़ानें रद्द, एयर इंडिया, इंडिगो एक्शन में आईं

इथियोपिया के अफार में Hayli Gubbi ज्वालामुखी के रविवार (23 नवंबर) को विस्फोट होने के कारण राख का गुबार पूर्व की ओर फैलते हुए अरब सागर और भारत तक पहुंच चुका है, जिसका सीधा असर भारतीय उड़ानों पर पड़ रहा है. इसके चलते कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है.

'हम ऑपरेटिंग क्रू के साथ लगातार संपर्क में हैं'

एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि हम इस स्थिति पर बेहद ही करीब से नजर बनाए हुए हैं और अपने ऑपरेटिंग क्रू के साथ लगातार संपर्क में हैं. हम जल्द से जल्द वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं. पोस्ट में बताया गया कि यात्रियों, क्रू और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हमारी ग्राउंड टीमें नेटवर्क पर यात्रियों को सहायता और अपडेट देती रहेंगी.

इंडिगो ने भी यात्रियों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद राख के बादल पश्चिमी भारत की ओर बढ़ने की रिपोर्ट है. हम समझते हैं कि यह खबर चिंता पैदा कर सकती है, लेकिन आपकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हमारी टीमें अंतरराष्ट्रीय एविएशन बॉडीज के साथ मिलकर स्थिति पर नजर रख रही हैं. किसी भी असुविधा को कम करने के लिए हम लगातार अपडेट देते रहेंगे.

एयरलाइंस अलर्ट पर

आकासा एयर ने जेद्दा, कुवैत और अबू धाबी के लिए 24 और 25 नवंबर की उड़ानें रद्द कर दी हैं. डच एयरलाइन्स ने अपनी एम्स्टर्डम-दिल्ली (KL 871) और दिल्ली-एम्स्टर्डम (KL 872) उड़ानें रद्द कर दी हैं. इंडिगो ने यात्रियों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

DGCA ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को इथियोपिया में ज्वालामुखी की एक्टिविटी से निकलने वाली राख के गुबार की वजह से होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है. आकासा एयर, इंडिगो और KLM उन एयरलाइंस में शामिल हैं, जिन्होंने राख के गुबार की वजह से कुछ फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं.

