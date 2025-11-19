हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालालू यादव के करीबी अमित कात्याल पर गिरी ED का गाज, हाउसिंग प्रोजेक्ट के 300 करोड़ के घोटाले में किया गिरफ्तार

लालू यादव के करीबी अमित कात्याल पर गिरी ED का गाज, हाउसिंग प्रोजेक्ट के 300 करोड़ के घोटाले में किया गिरफ्तार

Real Estate Fraud: ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि अमित कात्याल ने दूसरे डेवलपर के लाइसेंस से जुड़े कागजों का गलत फायदा उठाया और DTCP हरियाणा से लाइसेंस लिए बिना ही लोगों से करोड़ों रुपये वसूले.

By : मनोज वर्मा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 19 Nov 2025 10:26 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रियल एस्टेट फ्रॉड के मुख्य आरोपी और लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले अमित कात्याल को मंगलवार (17 नवंबर, 2025) को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद कात्याल को गुरुग्राम स्थित स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 6 दिन की कस्टडी में भेज दिया.

ED की जांच उन FIRs पर आधारित है, जो गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली EOW ने दर्ज की थी. आरोप था कि कात्याल ने गुरुग्राम के सेक्टर-70 में बनने वाले क्रिश फ्लोरेंस एस्टेट (Krrish Florence Estate) हाउसिंग प्रोजेक्ट में लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन किसी को फ्लैट दिए ही नहीं गए. यह प्रोजेक्ट 14 एकड़ जमीन पर बनाया जाना था, लेकिन 10 साल से भी ज्यादा समय में भी पूरा नहीं हुआ.

ED की जांच में क्या-क्या खुलासा हुआ?

ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि अमित कात्याल ने दूसरे डेवलपर के लाइसेंस से जुड़े कागजों का गलत फायदा उठाया. DTCP हरियाणा से लाइसेंस लिए बिना ही लोगों से करोड़ों रुपये वसूले. इस तरीके से करीब 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला सामने आया. पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 टावर खड़े किए गए, वो भी पूरे नहीं हुए. घर खरीदारों की शिकायत पर प्रोजेक्ट पर इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू हो गई.

केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट पर कात्याल ने ली फर्जी बुकिंग्स

ED के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए था, लेकिन उसी में फर्जी बुकिंग्स कर दी गईं. खरीदारों से लिए गए पैसे को प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय दूसरे कामों में खर्च किया गया. जांच में यह भी सामने आया कि इंसॉल्वेंसी केस चलते समय कात्याल ने 2 एकड़ जमीन (कीमत करीब 130 करोड़ रुपये) को बहुत कम कीमत पर बेच दिया. ED ने इसे कानून और प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग बताया है.

ED को यह भी पता चला कि एक सरकारी बैंक से लिए गए कई करोड़ रुपये के लोन को कात्याल ने दूसरी जगहों पर घुमा दिया. बैंक को करीब 80 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. कई और प्रोजेक्ट्स में भी आरोप अमित कात्याल पर पहले भी कई मामलों में FIR दर्ज है. इन प्रोजेक्ट्स में क्रिश वर्ल्ड (सेक्टर 63, गुरुग्राम), प्रोविंस एस्टेट और कुछ अन्य रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शामिल हैं. एजेंसी का कहना है कि आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः Afghanistan India Relations: तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को दिया सदमा! विदेश मंत्री के बाद उद्योग मंत्री को भेजा भारत, जानें क्या है कारण

Published at : 19 Nov 2025 10:26 PM (IST)
Tags :
ED Gurugram Enforcement Directorate  HARYANA LALU YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
PHOTOS: गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
इंडिया
Samrat Choudhary Net Worth: कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
क्रिकेट
ब्रायन लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी, शाई होप ने रचा इतिहास; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ब्रायन लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी, शाई होप ने रचा इतिहास; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Nitish Kumar Oath Ceremony से पहले डिप्टी सीएम, स्पीकर के पद को लेकर सबसे बड़ा खुलासा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
PHOTOS: गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
इंडिया
Samrat Choudhary Net Worth: कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
क्रिकेट
ब्रायन लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी, शाई होप ने रचा इतिहास; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ब्रायन लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी, शाई होप ने रचा इतिहास; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
इतने लाख आंगनबाड़ी बच्चों को मिलेगा अपार कार्ड, जान लें इससे क्या होगा फायदा
इतने लाख आंगनबाड़ी बच्चों को मिलेगा अपार कार्ड, जान लें इससे क्या होगा फायदा
ट्रेंडिंग
रील बनाने निकली थी रेल बन गई! कैमरे के सामने पोज दे रही थी लड़की तभी हो गया कांड- वीडियो वायरल
रील बनाने निकली थी रेल बन गई! कैमरे के सामने पोज दे रही थी लड़की तभी हो गया कांड- वीडियो वायरल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget