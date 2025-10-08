अंडरवर्ल्ड के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम अबतक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर रही है. मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला के ड्रग नेटवर्क पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी शुरू कर दी है.

ईडी ने आज यानि बुधवार (8 अक्टूबर 2025) को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत मुंबई में 8 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है. बता दें कि ईडी की ये कार्रवाई फैसल जावेद शेख और अल्फिया फैसल शेख की तरफ से संचालित एक बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ी अवैध कमाई का पता लगाने के लिए की जा रही है.

ड्रग तस्करी की दुनिया में बड़ा नाम है सलीम डोला

जांच में सामने आया है कि फैसल शेख, कुख्यात ड्रग सरगना सलीम डोला के माध्यम से MD (मेफेड्रोन) ड्रग की खरीद कर रहा था. सलीम डोला लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में है और उस पर मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध नेटवर्क को फंडिंग करने के गंभीर आरोप हैं. बता दें कि सलीम डोला ड्रग तस्करी की दुनिया में बड़ा नाम है और उस पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं.

एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने सलीम डोला की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया है, क्योंकि वो लंबे समय से फरार है और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को फंडिंग करने में शामिल रहा है.

ड्रग मनी को लेकर कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

ईडी की टीमें फिलहाल उन ठिकानों पर जांच कर रही हैं, जहां ड्रग मनी और उससे जुड़ी संपत्तियों के सबूत मिलने की संभावना है. ईडी के अधिकारियों के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध कमाई को वैध दिखाने की कोशिश की गई थी.

ई़डी की ये कार्रवाई मुंबई में नशे और हवाला के गहरे रिश्ते को उजागर करने को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है. बता दें कि सलीम डोला दाऊद इब्राहिम का खास है और उसे जून में भारतीय जांच एजेंसियां दुबई से भारत लाई थीं.

ये भी पढ़ें

वायुसेना दिवस: MI-171 ने लहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा, दुनिया देख रही भारत की ताकत, जानें बड़ी बातें