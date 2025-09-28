हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाऑनलाइन सट्टेबाजी केस: युवराज सिंह, सोनू सूद जैसे कई सितारों की संपत्ति जल्द कुर्क करेगी ED

ऑनलाइन सट्टेबाजी केस: युवराज सिंह, सोनू सूद जैसे कई सितारों की संपत्ति जल्द कुर्क करेगी ED

ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े मामले में ED जल्द ही कई फेमस क्रिकटरों और अभिनेताओं की संपत्ति कुर्क कर सकता है. PMLA के तहत एजेंसी ने ये मामला दर्ज किया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 28 Sep 2025 06:56 PM (IST)
Preferred Sources

प्रवर्तन निदेशालय (ED) जल्द ही एक ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े मामले में धनशोधन निवारण कानून (PMLA) के तहत कुछ खिलाड़ियों और अभिनेताओं की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क कर सकती है. आधिकारिक सूत्रों ने ‘पीटीआई’ को बताया कि ‘वनXबेट’ पोर्टल से जुड़े मामले की जांच में पाया गया है कि इनमें से कुछ हस्तियों ने उन्हें दिए गए विज्ञापन शुल्क का इस्तेमाल कई तरह की संपत्तियां हासिल करने में किया और ये PMLA के तहत ये ‘अपराध से अर्जित आय’ मानी जाती है.

संघीय जांच एजेंसी जल्द ही इन चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी करेगी, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में स्थित कुछ संपत्तियां भी शामिल हैं. इन संपत्तियों का परिमाणीकरण (क्वांटिफिकेशन) और मूल्यांकन अभी जारी है.

क्रिकेटर युवराज सिंह से लेकर एक्टर सोनू सूद तक का नाम शामिल

सूत्रों ने बताया कि धनशोधन से अर्जित संपत्तियों को अपराध की आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें इसलिए कुर्क किया जाता है, ताकि इस अपराध में लिप्त व्यक्ति ऐसे आपराधिक कृत्य का फायदा न उठा पाए. उन्होंने बताया कि कुर्की आदेश जारी करने के बाद इसे PMLA के तहत संबंधित प्राधिकरण को पुष्टि के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने पर इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए अदालत में आरोप-पत्र दायर किया जाएगा.

पिछले कुछ हफ्तों में ED ने इस जांच के तहत युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन जैसे क्रिकेटरों और अभिनेता सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती (पूर्व तृणमूल सांसद) और अंकुश हाजरा (बांग्ला सिनेमा) से भी पूछताछ की है. कुछ सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर से भी पूछताछ की गई. एजेंसी ने PMLA की धारा 50 के तहत इन हस्तियों के बयान दर्ज किए हैं.

ED ने ऐप की एंबेसडर एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को किया तलब

सूत्रों ने बताया कि इनमें से कई लोगों ने मामले के जांच अधिकारी के सामने खातों और लेन-देन का विवरण प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से उन्होंने कथित तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना एंडोर्समेंट (प्रचार) शुल्क प्राप्त किया. इस मामले में एजेंसी कुछ और खिलाड़ियों व अभिनेताओं के बयान दर्ज करेगी.

'वनxबेट की इंडिया एंबेसडर' अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को तलब किया गया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार विदेश में होने के कारण उन्होंने बयान दर्ज नहीं कराया. ED की जांच के बारे में प्रतिक्रिया के लिए ‘पीटीआई’ के ईमेल का ‘वनXबेट’ ने कोई जवाब नहीं दिया है. केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून लाकर भारत में ‘रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग’ पर प्रतिबंध लगा दिया है.

ये भी पढ़ें:- 'लद्दाख की संस्कृति पर हमला कर रहे BJP-RSS', सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी

Published at : 28 Sep 2025 06:56 PM (IST)
Tags :
Yuvraj Singh Sonu Sood Enforcement Directorate  Online Gaming App Money Laundring
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
विश्व
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
बिहार
बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी पुल का स्ट्रक्च ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर
बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी पुल का स्ट्रक्च ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर
जनरल नॉलेज
Biggest Ramlila Of UP: उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग
उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग
हेल्थ
Hypertension Signs In Eyes: आंखों में दिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण, गलती कर दी तो चली जाएगी आंखों की रोशनी
आंखों में दिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण, गलती कर दी तो चली जाएगी आंखों की रोशनी
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget