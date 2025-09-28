'लद्दाख की संस्कृति पर हमला कर रहे BJP-RSS', सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार (28 सितंबर, 2025) को आरोप लगाया कि लद्दाख के लोगों, संस्कृति और परंपराओं पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आरएसएस की ओर से हमला किया जा रहा है. उन्होंने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की भी वकालत की. गांधी की यह टिप्पणी लेह में हुई हिंसा के मद्देनजर आई है.

लेह में बुधवार को हुई हिंसा में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में चार लोग मारे गये थे और कई अन्य घायल हो गये. तब से, दंगों में संलिप्तता के आरोप में 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है. लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिया गया है और राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है.

लद्दाख में पांचवें दिन भी कर्फ्यू

गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘लद्दाख के अद्भुत लोगों, संस्कृति और परंपराओं पर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हमला कर रहे हैं.’ लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, ‘लद्दाख के लोगों ने आवाज उठाई. भाजपा ने चार युवकों की जान लेकर और सोनम वांगचुक को जेल में डालकर जवाब दिया. हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो, धमकी देना बंद करो.’ उन्होंने कहा, ‘लद्दाख को आवाज दीजिए, उन्हें छठी अनुसूची दीजिए.’

अधिकारियों ने बताया कि हिंसा प्रभावित लेह में रविवार को लगातार पांचवें दिन कर्फ्यू लगा रहा और उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता प्रतिबंधों में ढील देने के बारे में फैसला करने के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे. राज्य का दर्जा देने और लद्दाख में छठी अनुसूची के विस्तार के मुद्दे पर केंद्र के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ‘लेह एपेक्स बॉडी’ (एलएबी) द्वारा आहूत बंद के दौरान बुधवार को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. शनिवार को लेह में कर्फ्यू में चार घंटे की ढील दी गई थी.

NSA के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. यह कार्रवाई लद्दाख को राज्य का दर्जा और संवैधानिक संरक्षण देने की मांग पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दो दिन बाद हुई है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 90 घायल हुए थे.

पुलिस ने वांगचुक को लद्दाख से बाहर भेज दिया है, जबकि लद्दाख प्रशासन ने एहतियाती कदम के तौर पर लेह जिले के अधिकार क्षेत्र में सभी मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन काट दिए. तेजी से बदलते घटनाक्रम में वांगचुक की गिरफ्तारी अचानक हुई. उन्हें दोपहर ढाई बजे लेह में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करना था, लेकिन इससे पहले ही उन्हें गिरफ्त में ले लिया गया.

