तेलंगाना में स्मगलिंग रैकेट पर ED का एक्शन, जॉनी वॉकर समेत महंगी शराब की बोतलें जब्त

हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना में स्मगलिंग रैकेट पर ED का एक्शन, जॉनी वॉकर समेत महंगी शराब की बोतलें जब्त

हैदराबाद की ED टीम ने तेलंगाना में अवैध शराब तस्करी और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब और गुड़ की बड़ी खेप जब्त किया है. प्रवर्तन टीम ने 125 प्रीमियम शराब की बोतलें बरामद कीं.

By : मोहसिन अली | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 23 Sep 2025 11:43 PM (IST)
तेलंगाना में अवैध शराब तस्करी और निर्माण के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान के तहत रंगारेड्डी और हैदराबाद की प्रवर्तन टीम ने प्रीमियम शराब और गुड़ की बड़ी खेप जब्त की. कुल मूल्य 14.56 लाख रुपये आंका गया है. यह कार्रवाई अवैध शराब के नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो स्वास्थ्य जोखिमों और राजस्व हानि को बढ़ावा दे रही है.

शमशाबाद क्षेत्र में आयोजित छापेमारी में प्रवर्तन टीम ने 125 प्रीमियम शराब की बोतलें बरामद कीं. ये बोतलें अन्य राज्यों से तस्करी कर लाई गई थी और बिना ड्यूटी चुकाए बेचने की योजना थी. शामशाबाद एक्साइज सुपरिंटेंडेंट के नेतृत्व में डीटीएफ सीआई पवन कुमार और चेवेला एसएचओ की टीम ने यह सफल ऑपरेशन चलाया. जब्त शराब का मूल्य लाखों में होने का अनुमान है और आरोपी को गिरफ्तार कर अमीरपेट एक्साइज पुलिस को सौंप दिया गया.

महंगी व्हिस्की की बोतलें जब्त

इसी क्रम में, मुशीराबाद इलाके से जॉनी वॉकर जैसी महंगी व्हिस्की की बोतलें जब्त की गईं. यह खेप अवैध बिक्री के लिए छिपाई गई थी, जो शहर के बाजारों में स्मगलिंग नेटवर्क का हिस्सा थी. प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई सूचना पर आधारित थी और आरोपी को नोटिस जारी कर पूछताछ की जा रही है.

कर्नाटक सीमा से स्मगल हो रही इस खेप को रोका

सबसे बड़ी जब्ती अवैध शराब निर्माण से जुड़ी हुई थी, जहां 2,010 किलोग्राम गुड़ बरामद किया गया. यह गुड़ काला गुड़ था, जो इलिसिट ब्रूअरी में इस्तेमाल होता है. रंगारेड्डी की टीम ने कर्नाटक सीमा से स्मगल हो रही इस खेप को रोका. गुड़ के साथ एलम जैसे अन्य सामग्री भी मिलीं, जो शराब के उत्पादन को तेज करने के लिए प्रयुक्त होती हैं. कुल मूल्य 14.56 लाख रुपये का है, जिसमें शराब और गुड़ दोनों शामिल हैं.

एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान राज्यव्यापी जारी रहेगा. हाल के दिनों में तेलंगाना में कई छापों में 19 लाख से अधिक की अवैध शराब जब्त हो चुकी है. अवैध शराब से जुड़े अपराध स्वास्थ्य के लिए घातक हैं और विभाग जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है. आरोपी दंडित होंगे और आगे की जांच जारी है.

Published at : 23 Sep 2025 11:43 PM (IST)
Hyderabad Liquor Smuggling Enforcement Directorate  TELANGANA
