गोवा में हुए बड़े लैंड स्कैम की जांच में ED ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. ED ने शुक्रवार (10 अक्टूबर 2025) को गोवा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में 6 जगहों पर छापेमारी की. ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई. ये जांच यशवंत सावंत और उनके साथियों से जुड़े जमीन घोटाले के मामले में की जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, ED की टीम ने इस दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं. छापों के दौरान क्रिप्टो वॉलेट्स मिलें, जिनमें करीब 1.5 लाख USDT यानी लगभग 1.25 करोड़ की क्रिप्टोकरेंसी थी. इन डिजिटल एसेट्स को ED ने फ्रीज कर दिया है. इसके अलावा, जमीन में कैश निवेश से जुड़े कई डिजिटल रिकॉर्ड्स और नोट्स भी मिले हैं.

फर्जी दस्तावेज से सरकारी जमीन पर किया कब्जा

ED की जांच गोवा पुलिस की ओर से दर्ज की गई एक FIR पर आधारित है. इस FIR में यशवंत सावंत और उनके साथियों पर अंजुना की कम्युनिडेड की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है. आरोप है कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर सरकारी रिकॉर्ड में जमीन अपने नाम कराई और बाद में उसका हिस्सा कई लोगों को बेच दिया. इसी से करोड़ों की अवैध कमाई की गई.

9 सितंबर 2025 को भी ED ने इस केस में छापेमारी की थी. उस दौरान एजेंसी ने कई जमीनें चिन्हित की थी, जो शिवशंकर मयेकर और उसके साथियों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थी. ये जमीनें अंजुना और असगांव जैसे गोवा के पॉश इलाकों में थी. ED की जांच में सामने आया था कि इन जमीनों का एरिया कई लाख वर्गमीटर में फैला है.

फर्जी लोगों के नाम पर जमीनें रजिस्टर्ड

ईडी ने शिवशंकर मयेकर को 1 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया था. इन नए छापों में ED ने कई MoUs और लीज एग्रीमेंट्स भी बरामद किए हैं. ये दस्तावेज गोवा के कई जमीन सौदों से जुड़े है, जिन पर संदिग्ध साइन किए गए थे.

एजेंसी का कहना है कि इनसे साफ है कि जमीन के सौदे फर्जी लोगों के नाम पर कराए गए, ताकि असली खरीदारों और पैसों का ट्रैक न मिले. ED का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं.

