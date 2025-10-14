हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
खौफ़नाक... महिला ने पहले अपने 2 मासूम बच्चों का गला घोटा, फिर छत से कूदकर कर ली आत्महत्या

खौफ़नाक... महिला ने पहले अपने 2 मासूम बच्चों का गला घोटा, फिर छत से कूदकर कर ली आत्महत्या

पुलिस ने आरोपी पति अनिल कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और आत्महत्या के लिए उकसाने और घरेलू हिंसा के आरोप में मामला दर्ज किया है.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 02:58 PM (IST)
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बालानगर इलाके में एक ऐसी त्रासदी हुई, जिसने पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया. पति के उत्पीड़न से तंग आकर एक महिला ने अपने 2 मासूम जुड़वां बच्चों की निर्मम हत्या कर दी और फिर खुद अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. यह हृदयविदारक घटना सोमवार (13 अक्टूबर 2025) रात को पड्माराव नगर कॉलोनी फेज-1 में घटी, जहां परिवार रहता था. मृतका की पहचान 27 वर्षीय साई लक्ष्मी के रूप में हुई है, जबकि उनके 2 वर्षीय जुड़वां बच्चे चेतन कार्तिकेया और लास्यता वल्ली थे.

साई लक्ष्मी आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के नुजवीद की रहने वाली थीं. उनका विवाह अनिल कुमार से हुआ था, जो स्थानीय निवासी हैं. पुलिस जांच के अनुसार, बच्चों के जन्म से ही स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं थीं. खासकर चेतन को वाणी संबंधी विकलांगता थी, जिसके लिए परिवार नियमित थेरेपी सत्रों में हिस्सा लेता था, लेकिन पति अनिल कुमार इस स्थिति को लेकर लगातार अपनी पत्नी को दोष देते थे.

पति की प्रताड़ना से तंग आकर उठाया ये कदम
अनिल कुमार की गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर साई लक्ष्मी ये खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर हो गई. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उन्होंने बच्चों को गला दबाकर या गद्दी से दबाकर मार डाला और फिर खुद छत से कूद पड़ीं. घटना की सूचना पड़ोसियों ने मंगलवार सुबह दी, जब उन्होंने शवों को देखा.

पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
बालानगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को गांधी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पति अनिल कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और घरेलू हिंसा के आरोप में मामला दर्ज किया है.

आरोपी पति पुलिस हिरासत में
बालानगर थाने के इंस्पेक्टर टी. नरसिम्हा राजू ने एबीपी न्यूज़ को बताया, "यह बेहद दुखद घटना है प्रारंभिक जांच से पता चला है कि चेतन को वाणी की समस्या थी, जिसके लिए थेरेपी चल रही थी लेकिन बच्चे की स्थिति को लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते थे. साई लक्ष्मी ने बच्चों को गला घोंटकर मारा और फिर छत से कूद गईं. हम पूर्ण जांच कर रहे हैं और पति से सख्ती से पूछताछ हो रही है. इंस्पेक्टर ने बताया कि साई लक्ष्मी के पति और उनके ससुराल वालों के खिलाफ 302, 498 और 307 के तहत मुक़दमा दर्ज किया है.

कुख्यात नक्सली वेणुगोपाल राव उर्फ ​​सोनू ने अपने साथियों संग किया सरेंडर, पुलिस ने क्या बताया

Published at : 14 Oct 2025 02:55 PM (IST)
