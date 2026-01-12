हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापूर्व नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश को SIR का नोटिस, वीर चक्र विजेता से पहचान साबित करने को कहा गया

पूर्व नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश को SIR का नोटिस, वीर चक्र विजेता से पहचान साबित करने को कहा गया

SIR Notice to Former Navy Chief: रिटायरमेंट के बाद से एडमिरल अरुण प्रकाश गोवा में रह रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि SIR के फॉर्म जरूरी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, तो उनमें बदलाव किया जाना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 12 Jan 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

निर्वाचन आयोग (ECI) ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश (सेवानिवृत्त) को नोटिस जारी कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत अपनी पहचान साबित करने के लिए बैठक में आने को कहा है. इस नोटिस के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं और इस प्रक्रिया पर चर्चा तेज हो गई है.

गोवा में रहते हैं एडमिरल अरुण प्रकाश
रिटायरमेंट के बाद से एडमिरल अरुण प्रकाश गोवा में रह रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि SIR के फॉर्म जरूरी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, तो उनमें बदलाव किया जाना चाहिए. वहीं, निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2002 में अपडेट हुई अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है, इसलिए उन्हें ‘अनमैप’ श्रेणी में रखा गया है.

‘अनमैप’ श्रेणी में क्यों आए एडमिरल
दक्षिण गोवा की जिला निर्वाचन अधिकारी एग्ना क्लीटस ने बताया कि ऐसे कई मामलों में यही स्थिति सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि एडमिरल प्रकाश का मामला भी ‘अनमैप’ कैटेगरी का है. उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार को उनके फॉर्म की जांच की जाएगी और संबंधित अधिकारी उनसे संपर्क करेंगे.

सोशल मीडिया पर उठे सवाल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कई लोगों ने सवाल किया कि जब एडमिरल प्रकाश का पेंशन भुगतान आदेश (PPO) और जीवन प्रमाणपत्र पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो SIR टीम को और कौन से दस्तावेज चाहिए.

1971 युद्ध के नायक हैं एडमिरल प्रकाश
एडमिरल अरुण प्रकाश को भारत-पाकिस्तान युद्ध 1971 में अहम भूमिका निभाने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था. उन्हें SIR के तहत जारी ‘सुनवाई नोटिस’ में निर्वाचन अधिकारी के सामने उपस्थित होकर अपनी पहचान साबित करने को कहा गया है.

नोटिस पर एडमिरल प्रकाश की प्रतिक्रिया
ऑनलाइन चर्चा के बाद एडमिरल प्रकाश ने ‘एक्स’ पर लिखा कि उन्हें किसी खास सुविधा की जरूरत नहीं है और न ही उन्होंने कभी ऐसी मांग की है. उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने समय पर SIR फॉर्म भरे थे और गोवा की प्रारूप मतदाता सूची 2026 में अपना नाम देखकर वे खुश थे. इसके बावजूद वे निर्वाचन आयोग के नोटिस का पालन करेंगे.

बुजुर्ग दंपती को बार-बार बुलाने पर सवाल
एक अन्य पोस्ट में एडमिरल प्रकाश ने कहा कि यदि SIR फॉर्म में कमी है तो उसे सुधारा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि बूथ लेवल अधिकारी उनसे तीन बार मिल चुके हैं और जरूरत पड़ने पर वहीं जानकारी ली जा सकती थी. उन्होंने कहा कि वे 82 और उनकी पत्नी 78 वर्ष की हैं और उन्हें 18 किलोमीटर दूर दो अलग-अलग तारीखों पर बुलाया गया है.

पूर्व सैन्य अधिकारियों का समर्थन
सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल टी. एस. आनंद ने कहा कि यह मामला शायद सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से हुआ हो. उन्होंने कहा कि एडमिरल प्रकाश के मामले में उनका पीपीओ या वेटरन कार्ड पहचान के लिए काफी है और नियमों के अनुसार SIR टीम उनके घर जाकर भी सत्यापन कर सकती है.

आम समझ की कमी का आरोप
एक अन्य यूजर ने लिखा कि पीपीओ और जीवन प्रमाणपत्र पहले से सरकारी सिस्टम में मौजूद हैं. ऐसे में SIR टीम को बस सिस्टम में देखना चाहिए. उन्होंने इसे 'आम समझ की कमी' बताया.

Published at : 12 Jan 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
NAVY CHIEF Election Commission NAVY SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ऑपरेशन मंगूस: विस्फोटक सिगार और जहरीला मिल्कशेक... जब क्यूबा में तख्तापलट में नाकाम हुआ अमेरिका
ऑपरेशन मंगूस: विस्फोटक सिगार और जहरीला मिल्कशेक... जब क्यूबा में तख्तापलट में नाकाम हुआ अमेरिका
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में बढ़ती ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, पारा 3 डिग्री तक लुढ़का | Delhi Weather | abp News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | West Bengal | Delhi-NCR | Nepal | Virat Kohli | Congress | ABP News
Iran America War News: लो ट्रंप बन गए एक और देश के 'राष्ट्रपति'!, देखते रह गया रूस-चीन!
Credit Card से Rent Payment पड़ा महंगा | HRA Reject और Income Tax Notice का खतरा | Paisa Live
Iran Protest: ईरान में कोहराम...खामेनेई विरोधी प्रदर्शन जारी | Trump | ABP | Anti-Khamenei protests
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑपरेशन मंगूस: विस्फोटक सिगार और जहरीला मिल्कशेक... जब क्यूबा में तख्तापलट में नाकाम हुआ अमेरिका
ऑपरेशन मंगूस: विस्फोटक सिगार और जहरीला मिल्कशेक... जब क्यूबा में तख्तापलट में नाकाम हुआ अमेरिका
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
ओटीटी
O' Romeo OTT Confirmed Platform: थिएट्रिकल रन के बाद कब और कहां आएगी शाहिद-तप्ति की 'ओ रोमियो'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद कब और कहां आएगी शाहिद-तप्ति की 'ओ रोमियो'? यहां है पूरी डिटेल
जनरल नॉलेज
बस तबाही के समय ही दिखता है ये खास विमान, परमाणु बम न कोई बॉयो वेपन... इस पर कुछ नहीं करता असर
बस तबाही के समय ही दिखता है ये खास विमान, परमाणु बम न कोई बॉयो वेपन... इस पर कुछ नहीं करता असर
शिक्षा
बेलुर मठ में गढ़ा जाता है युवाओं का चरित्र, 28 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट ही बनते हैं संन्यासी
बेलुर मठ में गढ़ा जाता है युवाओं का चरित्र, 28 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट ही बनते हैं संन्यासी
यूटिलिटी
26 जनवरी की परेड देखने जा रहे हो तो न कर देना ये गलती, जानें क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं?
26 जनवरी की परेड देखने जा रहे हो तो न कर देना ये गलती, जानें क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं?
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget