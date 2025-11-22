दुबई एयर शो 2025 में भारतीय वायु सेना के तेजस लड़ाकू विमान के भीषण दुर्घटना के पीछे की तस्वीर अब तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है. हालांकि, एक्सपर्ट्स ने इस भीषण दुर्घटना के पीछे जी-फोर्स ब्लैकआउट की संभावना पर जोर दिया है. दरअसल, एक्सपर्ट्स ने एयर शो के दौरान और घटना के दौरान सामने आने तस्वीरों में तेजस विमान को कम ऊंचाई पर युद्धाभ्यास के दौरान अचानक ऊंचाई खोते हुए जमीन पर गिरते देखा है. जिसके बाद जी-फोर्स ब्लैकआउट की संभावना पर जोर दिया जा रहा है.

डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौड़ ने तेजस लड़ाकू विमान के क्रैश को लेकर कहा, ‘इस भीषण जेट क्रैश के नेचर को देखने से यह पता चलता है कि पायलट ने एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान से अपना कंट्रोल खो दिया होगा या हाई ग्रैविटेशनल फोर्स के कारण ब्लैकआउट का अनुभव किया होगा.’

कॉकपिट के आंकड़ों से पता चलेगा हादसे का असली कारण- रिटार्यड कैप्टन गौड़

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौड़ ने तेजस लड़ाकू के दुर्घटनाग्रस्त होने और विमान के पायलट भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर नमंश स्याल की मौत पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि दुबई एयर शो के दौरान हमारा तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में हमारे बहादूर पायलट ने अपनी जान गंवा दी.’

उन्होंने कहा, ‘एयर शो के दौरान के दृश्यों को देखने से लगता है कि पायलट ने कलाबाजी के दौरान विमान से नियंत्रण खो दिया था या हो सकता है कि पायलट ब्लैकआउट हो गया हो. यहां ब्लैकआउट का मतलब हाई ग्रैविटेशनल फोर्स होता है. पायलट अपने पैरों में खून जमा होने से बचाने के लिए ही G-सूट पहनते हैं और सिर्फ कॉकपिट से मिले आंकड़ों से पता चल पाएगी और आखिर इसके पीछे का असली कारण क्या है?’