ऑपरेशन गोल्डन स्वीप: DRI ने जब्त किया साढ़े 10 किलो सोना, 13 आरोपी गिरफ्तार

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की मुंबई जोनल यूनिट ने एक विशेष खुफिया सूचना के आधार पर 'ऑपरेशन गोल्डन स्वीप' नामक अभियान चलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMI), मुंबई पर एक बड़े सोना तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है.

इस कार्रवाई में विदेशी नागरिकों, एयरपोर्ट स्टाफ और अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया. DRI ने कुल 10.488 किलोग्राम विदेशी मूल का 24 कैरेट सोना बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 12.58 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

एयरपोर्ट से ऐसे होता था सोना तस्करी

इस अभियान में DRI ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो बांग्लादेशी, छह श्रीलंकाई नागरिक, दो एयरपोर्ट के 'मीट एंड ग्रीट' सेवा कर्मचारी, दो हैंडलर और गिरोह का मास्टरमाइंड शामिल है. जांच में खुलासा हुआ कि यह अंतरराष्ट्रीय गिरोह एक अत्यंत चालाक और संगठित तरीके से काम करता था. दुबई से सिंगापुर, बैंकॉक और ढाका की ओर जाने वाले ट्रांजिट यात्रियों को 'कैरीयर' बनाया जाता था, जो अपने शरीर के भीतर मोम जैसी परत में छिपाए गए अंडाकार कैप्सूल में सोना लेकर आते थे.





मुंबई और दुबई में बैठे मास्टरमाइंड्स रचते थे खेल

मुंबई पहुंचने पर ये यात्री अंतरराष्ट्रीय डिपार्चर एरिया में तैनात एयरपोर्ट कर्मचारियों को गुपचुप तरीके से सोना सौंप देते थे. एयरपोर्ट स्टाफ तस्करी का यह सोना चोरी-छिपे एयरपोर्ट से बाहर निकालकर हैंडलर और रिसीवर तक पहुंचाते थे, जो अंततः मास्टरमाइंड से जुड़े होते थे.

मुंबई और दुबई में बैठे मास्टरमाइंड्स इस पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करते थे, जिसमें कई परतों वाला एक संगठित गिरोह शामिल था, ट्रांजिट यात्री, एयरपोर्ट स्टाफ, हैंडलर और रिसीवर तक. राजस्व खुफिया निदेशालय अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

