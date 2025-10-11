राफेल की जिस महिला फाइटर पायलट के खिलाफ PAK ने चलाया प्रोपेगेंडा, उसे मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

ऑपरेशन सिंदूर के पांच महीने बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक और झूठे प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़ किया है. ये झूठ का पुलिंदा भारतीय वायुसेना के रफाल (राफेल) फाइटर जेट की पहली महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह से जुड़ा था. शिवांगी अब वायुसेना के युवा पायलट को ऑपरेशन सिंदूर का पाठ पढ़ाएंगी, क्योंकि शिंवागी को 'क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर' का बैज मिल गया है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर ये नैरेटिव फैलाया था कि शिवांगी सिंह पाकिस्तानी एयरफोर्स के कब्जे में हैं. यहां तक की इंटरनेशनल मीडिया तक भी पाकिस्तान के फेक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का शिकार हो गया था और अनाप-शनाप खबरें फैलाई थी.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दिया जवाब

भारतीय वायुसेना ने हालांकि नई तस्वीर जारी कर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया है. वायुसेना ने रफाल पायलट शिवांगी सिंह की तस्वीर जारी करके बताया है कि वह अब क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन चुकी हैं. यह तस्वीर चेन्नई के तांबरम एयरफोर्स स्टेशन पर 159वें क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स (QFIC) के समापन समारोह के दौरान ली गई थी, जिसमें शिवांगी सिंह को सम्मानित किया गया है.





स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट हैं, जिन्होंने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाया. ऑपरेशन सिंदूर के वक्त शिवांगी, अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा थीं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जवाब देने में अहम भूमिका निभाई थी. अपनी जांबाजी और लीडरशिप के लिए वायुसेना में मशहूर शिवांगी सिंह अब ‘क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर’ बनने के बाद युवा पायलट के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.

QFIC बैज से सम्मानित हुईं शिवांगी सिंह

वायुसेना के एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने शिवांगी को बैज से सम्मानित किया है. चेन्नई स्थित एयरफोर्स स्टेशन तांबरम में आयोजित समारोह में भारतीय वायुसेना, नौसेना और मित्र देशों के कुल 59 अधिकारियों को QFIC बैज से सम्मानित किया गया.





पहलगाम नरसंहार के बाद जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो इंफो वॉरफेयर को हथियार बनाते हुए पाकिस्तान ने चीन की मदद से प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट के एआई तस्वीरों को इस्तेमाल करके अफवाह उड़ाई गई.

पाकिस्तान के झूठ की भारत ने खोली पोल

राफेल फाइटर पायलट शिवांगी सिंह की तस्वीरें भी जमकर वायरल की गई और पाकिस्तान ने झूठा दावा करते हुए कहा कि रफाल को गिराकर शिवांगी सिंह को बंधक बना लिया गया है. ऐसे में उस दौरान भारत ने पीआईबी फैक्ट-चेक के जरिए पाकिस्तान के झूठ की पोल भी खोली थी.

