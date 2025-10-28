अब आपके मोबाइल पर कॉल आएगी तो सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि सामने वाले कॉलर का असली नाम भी दिखेगा. दूरसंचार विभाग यानि DoT ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे अगले एक हफ्ते के भीतर कम से कम एक सर्किल में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करें. अब इस सुविधा के लागू होने के बाद फोन उठाने से पहले ही आपको यह पता चल जाएगा कि कॉल किसके नाम से आ रही है.

TRAI ने फरवरी 2024 में इस सेवा पर अपनी सिफारिशें जारी की, जिसके तहत कॉलिंग नंबर के साथ उस व्यक्ति या कंपनी का नाम भी स्क्रीन पर दिखेगा, जिसने सिम कार्ड अपने नाम पर लिया है. यानी अब कॉल करने वाले की पहचान कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) में दर्ज नाम से ही तय होगी. यह कदम फर्जी कॉल्स, फ्रॉड और स्पैम कॉल्स पर रोक लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

टेलीकॉम कंपनियों को उपलब्ध करानी होगी सुविधा

TRAI की सिफारिशों के अनुसार, CNAP को भारतीय टेलीकॉम नेटवर्क में एक 'सप्लीमेंटरी सर्विस' के रूप में शामिल किया जाएगा. इसके लिए कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (CLI) को फिर से परिभाषित किया गया है, ताकि कॉलर की पहचान नंबर और नाम दोनों से हो सके. सभी टेलीकॉम कंपनियों, जैसे Jio, Airtel, Vi और BSNL को अपने ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध करानी होगी.

कॉलर का नाम वही होगा, जो उसने सिम लेते समय अपने दस्तावेजों में दर्ज किया है. वहीं, कॉरपोरेट या बिजनेस कनेक्शन रखने वाली संस्थाओं को अपने 'preferred name' जैसे ट्रेडमार्क या GST रजिस्टर्ड नाम दिखाने की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते वे स्वामित्व के प्रमाण प्रस्तुत कर सकें.

मोबाइल उपकरणों में CNAP फीचर



इस सेवा के लागू होने के बाद टेलीकॉम नेटवर्क कॉल रिसीवर के फोन पर कॉलर का नाम दिखाएगा, जिससे यह पता लगाना आसान होगा कि कॉल असली है या संदिग्ध. सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में सभी नए मोबाइल उपकरणों में CNAP फीचर को अनिवार्य बनाया जा सकता है.

CNAP फीचर लागू होने के बाद देशभर में स्पैम कॉल्स और ठगी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है. यह सेवा Truecaller जैसी थर्ड पार्टी ऐप्स का विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि अब नाम की जानकारी सीधे टेलीकॉम नेटवर्क से मिलेगी. अब आने वाले दिनों में जब कोई कॉल आएगी तो फोन स्क्रीन पर लिखा होगा, 'अब कॉल आएगी तो दिखेगा असली नाम.'

ये भी पढ़ें:- जर्मनी जा रही फ्लाइट में यात्री का हंगामा, 17 साल के लड़के पर धारदार स्पून से किया अटैक; प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग