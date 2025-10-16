हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर

दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर

अनारक्षित ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए 21 अनारक्षित टिकट विंडो बनाए गए हैं. इसके अलावा 18 अस्थाई 18 अनारक्षित टिकट विंडो अस्थाई तौर पर भी बनाए गए हैं.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 16 Oct 2025 07:14 AM (IST)
Preferred Sources

दिवाली और छठ पर्व के दौरान रेलवे स्टेशनों पर आने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए उत्तर रेलवे ने कमर कस ली है. 14 अक्टूबर तक मौजूद आंकड़ों के मुताबिक उत्तर रेलवे की 19 सितंबर से 30 नवंबर तक स्पेशल ट्रेनों के 4718 फेरे लगाने की योजना है. ये पिछले साल के मुकाबले एक हजार ज्यादा फेरे हैं. इसके अलावा पिछले साल के मुकाबले 23 रेगुलर ट्रेन भी बढ़ाई गई हैं. 

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि दिल्ली के सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 2100 रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे. दिवाली और छठ का पीरियड पूरे साल का सबसे पीक पीरियड होता है, इसलिए पार्सल कार्यालय अगले दस दिनों तक बंद रहेंगे. 

'सामान्य कोचों की संख्या भी बढ़ाई गई'
वर्मा ने ये बताया कि 27 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच 270532 अतिरिक्त सीटें/बर्थ तैयार की गई हैं. यह पिछले साल की तुलना में लगभग 22,000 अधिक हैं. इसके अलावा सामान्य कोचों की संख्या भी बढ़ाई गईं है. इस बार सिर्फ सामान्य कोचों में 176409 अतिरिक्त सीटें/बर्थ बढ़ाई गई हैं. इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 'कुंभ' जैसे बड़े आयोजनों से सीख लेते हुए कई विशेष इंतज़ाम किए हैं. यात्रियों की भीड़ को स्टेशन परिसर में व्यवस्थित रखने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं. नई दिल्ली स्टेशन के अजमेरी गेट साइड 5896.66 वर्गमीटर और आनंद विहार स्टेशन पर 13,500 वर्गफुट के दो अलग-अलग एरिया होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं. 

होल्डिंग एरिया को तीन जोन में बांटा गया 
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाए गए होल्डिंग एरिया को तीन जोन में बांटा गया है. प्री टिकटिंग जोन, टिकटिंग जोन और पोस्ट टिकटिंग जोन. होल्डिंग एरिया के प्री टिकटिंग जोन में वो यात्री जिनकी ट्रेन 3-4 घंटे बाद है वो इस जगह पर ठहर सकते हैं. इस जोन में यात्रियों की सुविधा के लिए 100 से ज्यादा यूरिनल और पीने के पानी की सुविधा है. पीने के पानी के लिए होल्डिंग एरिया के बाहर 2 टैप जबकि होल्डिंग एरिया के अंदर 10 टैप लगाए गए हैं. 

अनारक्षित ट्रेन से सफर करने वालों के लिए सुविधा
अनारक्षित ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए टिकटिंग जोन में 21 अनारक्षित टिकट विंडो बनाए गए हैं. इसके अलावा 18 अस्थाई 18 अनारक्षित टिकट विंडो अस्थाई तौर पर भी बनाए गए हैं, जिन्हें भीड़ देखते हुए ऑपरेशनल किया जाएगा. इसके अलावा 25 ATVM यानी ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी लगाई है. साथ 22 सहायक भी लगाए हैं जो यात्रियों को टिकट निकालकर दे सकेंगे.

AI-आधारित कैमरों से नजर 
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाए गए होल्डिंग एरिया में भीड़ की निगरानी के लिए एक डेडीकेटेड कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां 20 AI-आधारित कैमरे लगाए गए हैं. ये रीयल टाइम में लोगों की गिनती करेंगे, ताकि सही समय पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए न सिर्फ संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि इसका इस्तेमाल रेलवे इस तरह से भी करेगा कि अगर भीड़ बढ़ती है तो फिर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय भी रेलवे त्वरित रूप से ले सकता है. 

ये भी पढ़ें

दुर्गापुर रेप पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी से माफी मांगी, बताया 'मां समान', पहले की थी औरंगजेब के शासन से तुलना

Published at : 16 Oct 2025 06:55 AM (IST)
Tags :
Railway Diwali Chhath Puja Special Train New Delhi Railway Station
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 14: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन, जानें- 14 दिनों का कलेक्शन
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
Advertisement

वीडियोज

BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 14: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन, जानें- 14 दिनों का कलेक्शन
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
ट्रेंडिंग
अरब देशों में ऐसे दी जाती है रेप की सजा! उल्टा लेटाकर सिर में मारी गोली- डरा देगा वीडियो
अरब देशों में ऐसे दी जाती है रेप की सजा! उल्टा लेटाकर सिर में मारी गोली- डरा देगा वीडियो
हेल्थ
World Anaesthesia Day: एनेस्थिसिया से किस बीमारी का हुआ था पहला ऑपरेशन? 99% नहीं जानते जवाब
एनेस्थिसिया से किस बीमारी का हुआ था पहला ऑपरेशन? 99% नहीं जानते जवाब
जनरल नॉलेज
कौन था अफगानिस्तान का सबसे अमीर हिंदू, जानें कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर भागे?
कौन था अफगानिस्तान का सबसे अमीर हिंदू, जानें कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर भागे?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget