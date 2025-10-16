दिवाली और छठ पर्व के दौरान रेलवे स्टेशनों पर आने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए उत्तर रेलवे ने कमर कस ली है. 14 अक्टूबर तक मौजूद आंकड़ों के मुताबिक उत्तर रेलवे की 19 सितंबर से 30 नवंबर तक स्पेशल ट्रेनों के 4718 फेरे लगाने की योजना है. ये पिछले साल के मुकाबले एक हजार ज्यादा फेरे हैं. इसके अलावा पिछले साल के मुकाबले 23 रेगुलर ट्रेन भी बढ़ाई गई हैं.

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि दिल्ली के सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 2100 रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे. दिवाली और छठ का पीरियड पूरे साल का सबसे पीक पीरियड होता है, इसलिए पार्सल कार्यालय अगले दस दिनों तक बंद रहेंगे.

'सामान्य कोचों की संख्या भी बढ़ाई गई'

वर्मा ने ये बताया कि 27 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच 270532 अतिरिक्त सीटें/बर्थ तैयार की गई हैं. यह पिछले साल की तुलना में लगभग 22,000 अधिक हैं. इसके अलावा सामान्य कोचों की संख्या भी बढ़ाई गईं है. इस बार सिर्फ सामान्य कोचों में 176409 अतिरिक्त सीटें/बर्थ बढ़ाई गई हैं. इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 'कुंभ' जैसे बड़े आयोजनों से सीख लेते हुए कई विशेष इंतज़ाम किए हैं. यात्रियों की भीड़ को स्टेशन परिसर में व्यवस्थित रखने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं. नई दिल्ली स्टेशन के अजमेरी गेट साइड 5896.66 वर्गमीटर और आनंद विहार स्टेशन पर 13,500 वर्गफुट के दो अलग-अलग एरिया होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं.

होल्डिंग एरिया को तीन जोन में बांटा गया

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाए गए होल्डिंग एरिया को तीन जोन में बांटा गया है. प्री टिकटिंग जोन, टिकटिंग जोन और पोस्ट टिकटिंग जोन. होल्डिंग एरिया के प्री टिकटिंग जोन में वो यात्री जिनकी ट्रेन 3-4 घंटे बाद है वो इस जगह पर ठहर सकते हैं. इस जोन में यात्रियों की सुविधा के लिए 100 से ज्यादा यूरिनल और पीने के पानी की सुविधा है. पीने के पानी के लिए होल्डिंग एरिया के बाहर 2 टैप जबकि होल्डिंग एरिया के अंदर 10 टैप लगाए गए हैं.

अनारक्षित ट्रेन से सफर करने वालों के लिए सुविधा

अनारक्षित ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए टिकटिंग जोन में 21 अनारक्षित टिकट विंडो बनाए गए हैं. इसके अलावा 18 अस्थाई 18 अनारक्षित टिकट विंडो अस्थाई तौर पर भी बनाए गए हैं, जिन्हें भीड़ देखते हुए ऑपरेशनल किया जाएगा. इसके अलावा 25 ATVM यानी ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी लगाई है. साथ 22 सहायक भी लगाए हैं जो यात्रियों को टिकट निकालकर दे सकेंगे.

AI-आधारित कैमरों से नजर

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाए गए होल्डिंग एरिया में भीड़ की निगरानी के लिए एक डेडीकेटेड कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां 20 AI-आधारित कैमरे लगाए गए हैं. ये रीयल टाइम में लोगों की गिनती करेंगे, ताकि सही समय पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए न सिर्फ संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि इसका इस्तेमाल रेलवे इस तरह से भी करेगा कि अगर भीड़ बढ़ती है तो फिर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय भी रेलवे त्वरित रूप से ले सकता है.

