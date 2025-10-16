पश्चिम बंगाल में 'औरंगजेब के शासन' का दावा करने के दो दिन बाद, दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार पीड़िता के पिता ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 'मां समान' बताया और आग्रह किया कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ भी गलत कहा हो तो माफ कर दें. पीड़िता के पिता ने बनर्जी से अपनी बेटी को न्याय दिलाने में मदद करने की भी अपील की. हालांकि, यह भी कहा कि वह बेटी को ओडिशा वापस अपने घर ले जाना चाहते हैं.

'ममता दी मेरे लिए मां जैसी हैं'- पीड़िता के पिता

पीड़िता के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'ममता बनर्जी मेरे लिए मां जैसी हैं. अगर मैंने कुछ भी गलत कहा है, तो मैं उनसे माफी मांगता हूं. मैं उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करूंगा. लेकिन मैं उनसे अपनी बेटी को न्याय दिलाने में मदद करने का अनुरोध करता हूं.' MBBS छात्रा के पिता ने सोमवार को सीएम ममता बनर्जी की इस टिप्पणी की आलोचना की कि 'महिलाओं को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए', और कहा कि अब वह पश्चिम बंगाल में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं.

बेटी को ओडिशा ले जाने की तैयारी में पिता

लड़की के पिता ने कहा कि इलाज कर रहे डॉक्टरों द्वारा बेटी को स्वस्थ घोषित किए जाने के बाद वह उसे घर वापस ले जाएंगे. उन्होंने कहा, 'मैं इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं. मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा, लेकिन यह राज्य प्रशासन पर भी निर्भर करता है.'

एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ उस समय कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था, जब वह 10 अक्टूबर की रात को अपने एक दोस्त के साथ निजी मेडिकल कॉलेज परिसर से बाहर खाना खाने गई थी. पुलिस ने अब तक इस अपराध में कथित संलिप्तता के लिए पीड़िता के दोस्त समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है.