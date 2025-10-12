हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Air India की फ्लाइट में अपने आप खुल गया था Emergency Fan, बोइंग से DGCA ने मांगा जवाब

Air India की फ्लाइट में अपने आप खुल गया था Emergency Fan, बोइंग से DGCA ने मांगा जवाब

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घटना पर संज्ञान लिया और कहा कि DGCA एक गहन जांच करेगा और इस बात की तह तक जाएगा कि RAT के अपने आप खुलने की वजह क्या थी.

By : वरुण भसीन | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 12 Oct 2025 01:46 PM (IST)
Preferred Sources

अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI-117 में उस वक्त हलचल मच गई, जब विमान के नीचे लगा (RAT) Ram Air Turbine उड़ान के दौरान अपने आप खुल गया. यह घटना 4 अक्टूबर को हुई थी, जब विमान लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था. अच्छी बात यह रही कि विमान को बिना किसी दिक्कत के सुरक्षित उतार लिया गया और सभी यात्री सुरक्षित रहे.

इस मामले पर अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बोइंग कंपनी से पूरी रिपोर्ट मांगी है और एअर इंडिया को जांच के सख्त निर्देश दिए हैं. DGCA ने कहा है कि इस तरह का अचानक RAT का खुल जाना असामान्य है, क्योंकि ये सिस्टम तभी एक्टिव होता है, जब विमान की बिजली या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए लेकिन इस फ्लाइट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था.
 
एअर इंडिया ने क्या बताया?

एअर इंडिया के मुताबिक, उड़ान के दौरान सब कुछ सामान्य था. पायलटों को किसी भी सिस्टम फेल्योर या खराबी का कोई अलर्ट नहीं मिला. कंपनी ने कहा है कि विमान को लैंडिंग के बाद तुरंत ग्राउंड कर दिया गया और उसकी पूरी जांच की जा रही है. एअर इंडिया का कहना है कि न तो सिस्टम में कोई खराबी मिली और न ही पायलट की कोई गलती थी.

DGCA ने बोइंग से पूछा है कि आखिर बिना किसी गड़बड़ी के RAT कैसे एक्टिव हो गया. साथ ही एअर इंडिया को भी कहा गया है कि वो अपने बेड़े में मौजूद सभी Boeing 787 Dreamliner विमानों की जांच करे, खासकर उन विमानों की जिनमें हाल ही में Power Conditioning Module (PCM) बदला गया है. 

DGCA ने क्या कहा?

DGCA को शक है कि शायद इसी मॉड्यूल में हुए बदलाव और RAT के अपने आप खुल जाने के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है. अब बात करें RAT की तो ये असल में एक छोटा पंखे जैसा टर्बाइन होता है जो विमान के नीचे लगा रहता है. इसका काम तब शुरू होता है जब विमान की सारी बिजली और हाइड्रोलिक सिस्टम बंद हो जाए.

तब ये हवा के दबाव से घूमकर बिजली पैदा करता है ताकि विमान के कंट्रोल सिस्टम चालू रह सकें. यानी ये पूरी तरह से इमरजेंसी बैकअप सिस्टम है लेकिन AI-117 फ्लाइट में यह बिना किसी जरूरत के अपने आप खुल गया, जो बेहद दुर्लभ घटना मानी जा रही है. इस घटना के बाद Federation of Indian Pilots (FIP) नाम के पायलट संगठन ने DGCA से सभी बोइंग 787 विमानों की जांच करने की मांग की है. 

नागरिक उड्डयन मंत्री ने घटना पर लिया संज्ञान

संगठन का कहना है कि अगर RAT जैसे सिस्टम अपने आप एक्टिव होने लगें तो यह फ्लाइट सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा है कि DGCA एक गहन जांच करेगा और इस बात की तह तक जाएगा कि आखिर RAT के अपने आप खुलने की वजह क्या थी.

ANI के मुताबिक फिलहाल एअर इंडिया ने अपने बेड़े की सभी Dreamliner फ्लाइट्स की जांच शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो. यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कंपनी ने भरोसा दिया है कि सभी विमान पूरी तरह सुरक्षित हैं और कोई खतरा नहीं है.

 

'ऑपरेशन ब्लूस्टार गलत था, जिसकी कीमत...', कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इंदिरा गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 12 Oct 2025 01:46 PM (IST)
Tags :
Air India Boeing Rat DGCA Flight AI-117

