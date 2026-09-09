Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारेड फोर्ट ब्लास्टः NIA चार्जशीट में ‘लोन मुजाहिद पॉकेट बुक’ का जिक्र, जानें क्या है?

रेड फोर्ट ब्लास्टः NIA चार्जशीट में ‘लोन मुजाहिद पॉकेट बुक’ का जिक्र, जानें क्या है?

एजेंसी का दावा है कि इन सामग्री में अकेले काम करने वाले हमलावरों को ध्यान में रखकर ऑपरेशन और सुरक्षा से बचने जैसे विषयों पर जानकारी दी गई और कथित आतंकी अपनी तैयारी में इसका इस्तेमाल कर रहे थे.

Written By : मनोज वर्मा |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 09 Sep 2026 11:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आरोपियों ने विस्फोटक जानकारी जुटाई, सिग्नल ऐप से संवाद किया।

लाल किला ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की चार्जशीट में कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं. जांच एजेंसी ने ‘लोन मुजाहिद पॉकेट बुक (Lone Mujahid Pocket Book)’ और ‘How to Become an Assassin’ जैसे कथित मैनुअल का जिक्र करते हुए दावा किया है कि आरोपियों के पास मौजूद सामग्री सामान्य धार्मिक या शैक्षणिक साहित्य नहीं थी, बल्कि हिंसक और गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली ट्रेनिंग सामग्री थी.

NIA के मुताबिक, इन दस्तावेजों में अकेले हमला करने वाले आतंकी के लिए कई तरह की जानकारी दी गई थी. एजेंसी का आरोप है कि आरोपी इस सामग्री के संपर्क में थे और कथित आतंकी गतिविधियों की तैयारी में इसका इस्तेमाल कर रहे थे.

एनआईए ने पॉकेट बुक को लेकर क्या कहा?

चार्जशीट में लोन मुजाहिद पॉकेट बुक को इंस्पायर मैगजीन (Inspire Magazine) में प्रकाशित सामग्री से जुड़ा बताया गया है. NIA के मुताबिक, इंस्पायर मैगजीन का संबंध अल-कायदा इन द अरबियन पेनिनसुला यानी AQAP के मीडिया नेटवर्क से रहा है.

जांच एजेंसी का दावा है कि इस सामग्री में अकेले काम करने वाले हमलावरों को ध्यान में रखकर ऑपरेशन और सुरक्षा से बचने जैसे विषयों पर जानकारी दी गई थी. चार्जशीट में हथियारों, गुप्त गतिविधियों, निगरानी से बचने और हमले की रणनीति जैसे विषयों का भी उल्लेख किया गया है.

चार्जशीट में किन-किन चीजों का जिक्र

NIA ने चार्जशीट में विस्फोटक और IED से जुड़ी गतिविधियों को भी जांच का अहम हिस्सा बताया है. एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने विस्फोटक तैयार करने और IED बनाने से जुड़ी जानकारी हासिल की थी. चार्जशीट में TATP जैसे बेहद संवेदनशील विस्फोटक का भी उल्लेख किया गया है. NIA का दावा है कि आरोपियों के पास मौजूद सामग्री में विस्फोटकों से संबंधित जानकारी मिली थी और ये कथित तौर पर उनकी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी.

जांच के दौरान आरोपियों के बीच बातचीत के लिए सिग्नल ऐप के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है. चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी इरफान अहमद सिग्नल पर Rauldatta नाम से संपर्क करता था.

आरोपियों के पास से कौन से दस्तावेज बरामद?

NIA ने आरोपियों के पास से कई ऐसे दस्तावेज मिलने का भी दावा किया है, जिनमें जिहाद और हिंसक गतिविधियों के समर्थन से जुड़ी विचारधारा का प्रचार किया गया था, इनमें ‘Definition of Jihad’, ‘Requirements of Jihad’ और ‘21 Aims and Objectives of Jihad’ जैसे दस्तावेज शामिल बताए गए हैं. चार्जशीट में ‘How to Become an Assassin – The Propagation’ नाम के कथित मैनुअल का भी उल्लेख है. 

दस्तावेजों में किन बातों के बारे में बताया गया?

NIA के मुताबिक, इसमें लड़ाई, हथियारों के इस्तेमाल, गुप्त गतिविधियों, निगरानी, सुरक्षा एजेंसियों से बचने और अन्य ऑपरेशनल गतिविधियों से जुड़ी सामग्री थी. जांच एजेंसी का कहना है कि इस दस्तावेज को सिर्फ पढ़ने की सामग्री नहीं माना जा सकता. उसके मुताबिक, इसे इस तरह तैयार किया गया था कि अलग-अलग तरह की हिंसक और गुप्त गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण जैसी जानकारी मिल सके.

NIA ने चार्जशीट में घटनास्थल से मिले सामान यानी Scene of Crime की फॉरेंसिक और बायोलॉजिकल जांच को भी अहम सबूत बताया है. एजेंसी के मुताबिक, लाल किले के पास हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए. धमाके में वाहनों के अलावा, पुलिस पोस्ट और आसपास की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा.

चार्जशीट में सबूतों के तीन आधार क्या?

चार्जशीट को देखें, तो NIA ने अपना मामला मुख्य रूप से तीन तरह के सबूतों के आधार पर आगे बढ़ाया हैः

  • आरोपियों के पास से मिली आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज
  • विस्फोटक और IED से जुड़ी कथित गतिविधियों के सबूत
  • घटनास्थल से मिले फॉरेंसिक और वैज्ञानिक साक्ष्य

एनआईए की जांच में क्या-क्या पता चला?

जांच एजेंसी का कहना है कि इन सभी कड़ियों को एक साथ देखने पर आरोपियों की कथित भूमिका सामने आती है. जांच के दौरान NIA ने कुछ आरोपियों का फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वॉयस लेयरिंग टेस्ट भी कराया. एजेंसी के मुताबिक, ये परीक्षण नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की मदद से किए गए.

जिन आरोपियों के इन परीक्षणों से गुजरने की बात चार्जशीट में कही गई है, उनमें जासिर बिलाल वानी, मुजम्मिल शकील, आदिल अहमद राथर, शाहीन सईद, इरफान अहमद वागे, सोयाब और बिलाल नासिर शामिल है. NIA का आरोप है कि पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने मामले से जुड़ी वास्तविक जानकारी छिपाने की कोशिश की और जांचकर्ताओं को गुमराह करने वाले जवाब दिए. एजेंसी का दावा है कि पूछताछ और फॉरेंसिक परीक्षणों से उनकी कथित भूमिका के संकेत मिले.

NIA का दावा- महज किताबें नहीं, साजिश की कड़ी

चार्जशीट में NIA ने इन दस्तावेजों को सिर्फ धार्मिक या अकादमिक सामग्री मानने से इनकार किया है. जांच एजेंसी का कहना है कि दस्तावेजों में अलग-अलग तरह की ऐसी जानकारी थी, जिसका इस्तेमाल गुप्त अभियानों और हिंसक गतिविधियों में किया जा सकता था. NIA ने इन सामग्रियों को रेड फोर्ट ब्लास्ट की कथित साजिश और आरोपियों की गतिविधियों से जोड़ते हुए महत्वपूर्ण जांच साक्ष्य के तौर पर चार्जशीट में शामिल किया है. 

यह भी पढ़ेंः नंदीग्राम में TMC के अबू ताहिर ने कर दिया खेल, BJP को समर्थन, ममता को दी चुनौती

Published at : 09 Sep 2026 11:37 PM (IST)
Tags :
NIA  NEW DELHI Red Fort Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गांधीनगर में बड़ा हादसा, इमारत का एक हिस्सा ढहा, 10-12 लोगों के फंसने की आशंका
गांधीनगर में बड़ा हादसा, इमारत का एक हिस्सा ढहा, 10-12 लोगों के फंसने की आशंका
इंडिया
विधानसभा अध्यक्ष संग दुर्व्यवहार पर भड़के रेवंत रेड्डी, विधायकों को दी चेतावनी
विधानसभा अध्यक्ष संग दुर्व्यवहार पर भड़के रेवंत रेड्डी, विधायकों को दी चेतावनी
इंडिया
TMC पर ले सकता चुनाव आयोग बड़ा फैसला, ममता बनर्जी-ऋतब्रत को बुलाया दिल्ली दफ्तर
TMC पर ले सकता चुनाव आयोग बड़ा फैसला! ममता बनर्जी-ऋतब्रत को बुलाया दिल्ली दफ्तर
इंडिया
टैक्स चोरी-काले धन पर कांग्रेस का केंद्र और BJP पर हमला, जानें क्या कहा?
टैक्स चोरी-काले धन पर कांग्रेस का केंद्र और BJP पर हमला, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Bharat Ki Baat : 'सीता हरण' प्रसंग और भगवा पर नया रण | Akhilesh Yadav | OP Rajbhar | UP Politics
Madhaya Pradesh: Ujjain में लाख कोशिशें नाकाम..नहीं हिले खड़े हनुमान चमत्कार से लोग हैरान।ABP Report
Sandeep Chaudhary | Haldwani Purification Case: खरगे का अपमान बिगाड़गी BJP का खेल? | UP | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
IAEA बोर्ड ने पारित किया प्रस्ताव, ईरान का जवाब- ये पक्षपात पूर्ण है
IAEA बोर्ड ने पारित किया प्रस्ताव, ईरान का जवाब- ये पक्षपात पूर्ण है
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन: इस वजह से ढही बिल्डिंग? पूछताछ में आरोपी का खुलासा
सत्य निकेतन: इस वजह से ढही बिल्डिंग? पूछताछ में आरोपी का खुलासा
क्रिकेट
'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम
'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
इंडिया
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
एग्रीकल्चर
किसानों को मिलेगा उन्नत आलू बीज, जानें बुकिंग का तरीका
किसानों को मिलेगा उन्नत आलू बीज, जानें बुकिंग का तरीका
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget