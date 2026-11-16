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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनिया गांधी की किताब लॉन्चिंग में विपक्ष का जमावड़ा, CM विजय, अखिलेश समेत पहुंचे ये दिग्गज

सोनिया गांधी की किताब लॉन्चिंग में विपक्ष का जमावड़ा, CM विजय, अखिलेश समेत पहुंचे ये दिग्गज

सोनिया गांधी की बुक लॉन्चिंग कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Nov 2026 07:18 PM (IST)
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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' की सोमवार को औपचारिक लॉन्चिंग हुई है. दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल में आयोजित बुक लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी ने उन्हें किताब लिखने के लिए प्रेरित किया था. शुरुआत में उनके लिए किताब लिखना काफी मुश्किल था. उन्होंने साफ किया कि उनके परिवार के बारे में बहुत-सी ऐसी बातें फैलाई गईं, जो सच नहीं थीं, इसलिए लोगों के सामने सही सच्चाई रखने के लिए उन्होंने यह किताब लिखी.

उन्होंने आगे कहा कि लोगों से जुड़ने के सफर में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है.

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बुक लॉन्चिंग कार्यक्रम में कौन-कौन नेता शामिल?

इस कार्यक्रम में इंडिया ब्लॉक गठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के CM सी. जोसेफ विजय, कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार, तेलंगाना के सीएम ए. रेवंत रेड्डी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे.

इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर संह, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक, सांसद तारिक अनवर, अशोक गहलोत, सांसद मनिकम टैगोर, मधु यक्षी गौड़ भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं.

किताब जारी होने के बाद देश में मची सियासी हलचल

सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलॉन्गिंग- अ जर्नी ऑफ लव 10 नवंबर, 2026 को सबसे पहले जारी हुई. जारी होते ही यह किताब व्यापक रूप से चर्चा में आ गई. इस किताब के सामने आते ही देश में राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिली.

किताब में सोनिया गांधी ने अपने और अपने पति राजीव गांधी की मुलाकात, निजी और पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य से जुड़ी बातों के साथ-साथ देश की राजनीतिक घटनाओं के बारे में भी जिक्र किया. जिसके बाद देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और अन्य NDA सहयोगी पार्टियों ने उनकी किताब पर निशाना साधा. 

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 16 Nov 2026 06:21 PM (IST)
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