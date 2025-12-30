एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट मामले में एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने मंगलवार (30 दिसंबर) को बताया कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर एक यात्री पर हमला करने के आरोप में एयर इंडिया एक्सप्रेस के ऑफ-ड्यूटी पायलट को गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार पायलट का नाम वीरेंद्र सेजवाल है. बता दें कि यह घटना 19 दिसंबर को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर हुई थी, जिसके बाद पीड़ित यात्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

क्या है पूरा मामला

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित अंकित दीवान अपनी 7 साल की बेटी और एक 4 महीने के बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे थे. सुरक्षा जांच क्षेत्र के बाहर लाइन को लेकर उनकी कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी. आरोप है कि इसी दौरान पायलट वीरेंद्र सेजवाल ने उन पर बहस के बाद हमला कर दिया. मेडिकल जांच में दीवान की नाक की हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई थी. उन्होंने यह भी बताया कि पूरी घटना उनकी बेटी के सामने हुई, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान हैं.

शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मौजूद गवाहों के बयान एकत्र किए. प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया गया और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

दिल्ली पुलिस ने क्या बताया

दिल्ली पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी. इस घटना ने एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा और विमानन कर्मियों के आचरण को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं.

IGI एयरपोर्ट के डीसीपी ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद जांच की गई और जांच के दौरान संबंधित सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए गए. उन्होंने बताया कि आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था.

