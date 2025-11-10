दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
Delhi Blast: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है. मैं इस हादसे में प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं.
दिल्ली के लालकिले के बाहर कार में हुए धमाके में अबतक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं. बताया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है. इस ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से फोन कर जानकारी ली है. वहीं, घटना पर लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया है.
राहुल गांधी ने X पर लिखा कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है. इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है. उन्होंने कहा कि वह दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं. कांग्रेस सांसद ने कहा कि सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं.
साढ़े 6 से 7 बजे के करीब हुआ हादसा
इस भीषण कार विस्फोट के बारे में एक चश्मदीद ने एबीपी न्यूज को बताया कि यह हादसा शाम करीब साढ़े 6 से 7 बजे के बीच हुआ है. शुरुआत में तो हमें ये समझ में हीं नहीं आया कि आखिर इतना जोरदार धमाका क्या हुआ. जिस वक्त यह धमाका हुआ सड़क पर सभी गाड़ियां रेड लाइट के कारण रुकी हुई थीं और उस वक्त इलाके में भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे, लेकिन जब धमाका हुआ तो चारों तरफ अफरातफरी मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. ये धमाके इतना जोरदार था कि आसपास के मंदिरों के शीशे तक टूट गए.’
उन्होंने कहा, ‘हादसे के बाद कई लोगों बुरी तरह से घायल हो गए हैं और काफी संख्या में लोगों की मौत भी हुई है. धमाके के वक्त मैं वहां से थोड़ी ही दूरी पर अपनी कार में था. जब धमाका हुआ तब वहां पर चारों तरफ खून के छींटे बिखरे हुए थे.’
