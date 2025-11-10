'मैं मोमोज खाने जा रहा था, तभी अचानक...', दिल्ली धमाके के बाद चश्मदीद ने बताई आपबीती

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए भीषण कार विस्फोट में अब तक 11 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा लोगों की घायल होने की पुष्टि हो चुकी है. वहीं, कई चश्मदीदों ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है. एक चश्मदीद ने कहा कि मैं यहीं नजदीक खड़ा था. मोमो खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही एक तेज आवाज सुनाई दी. देखा कि एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और कई अन्य गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं हैं. फिर हम उस ओर भागे और हमने कई लोगों को रेस्क्यू भी किया.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक, एक चश्मदीद ने कहा, ‘धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई, यहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. पास में खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं.’ उन्होंने कहा कि मैं गुरुद्वारे में था जब एक जोरदार आवाज सुनाई दी. हमें समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, आवाज इतनी तेज थी.

वहीं, एक अन्य शख्स ने कहा कि विस्फोट का असर इतना तेज था कि आसपास की दुकानें और इमारतें तक पूरी तरह से हिल गईं थीं. मैं यहां कुछ खरीदने आया था, तभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे पूरी दुकान कांप उठी. उन्होंने कहा, ‘इस हादसे में कई लोग घायल हो गए और घटना के तुरंत बाद कई घायलों को वहां से ले जाया गया.’

साढ़े 6 से 7 बजे के बीच हुआ था धमाका- भूपेंद्र सिंह

हादसे के एक चश्मदीद भूपेंद्र सिंह ने कहा, ‘यह घटना करीब साढे 6 से 7 बजे के बीच घटी. उस वक्त सभी गाड़ियां रेड लाइट के कारण खड़ी थी. मेरी कार अभी भी लाल किले के सामने ही खड़ी है. मैं उस वक्त अपनी कार में ही बैठा था. जैसे ही तेज धमाका हुआ, हम अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकले. हमें ये समझ नहीं आया कि हमारे पीछे खड़ी गाड़ी में आग लगी या बम फट गया. वो धमाका इतना भयानक था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बम धमाका ही था. इस धमाके के कारण पास के मंदिर के शीशे तक टूट गए.’

उन्होंने कहा, ‘इस धमाके की वजह से कई लोगों के चीथड़े उठ गए. वहां पर आसपास में हर तरफ खून बिखरा पड़ा है. हमने वो सब देखा और अपनी जान बचाने के लिए मार्केट की तरफ भाग गए.‘

