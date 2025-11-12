हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDelhi Car Blast: आदिल अहमद को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, पढ़ें साथ काम करने वाले डॉक्टर ने क्या-क्या बताया

Delhi Car Blast: आदिल अहमद को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, पढ़ें साथ काम करने वाले डॉक्टर ने क्या-क्या बताया

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए कार धमाके से तीन दिन पहले पुलिस ने डॉ. आदिल अहमद को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला स्थित अस्पताल से गिरफ्तार किया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 Nov 2025 06:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली में लाल किला के बाहर सोमवार (10 नवंबर, 2025) को हुए भीषण कार धमाके में डॉ. आदिल अहमद एक प्रमुख आरोपी है, जो कश्मीर का रहने वाला है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली में कार धमाके से तीन दिन पहले डॉ. आदिल अहमद को सहारनपुर जिले से गिरफ्तार किया था. आदिल पर आरोप था कि उसने जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से संबंधित पोस्टर चिपकाए थे.

वहीं, दिल्ली में कार विस्फोट के बाद जब पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो इस मामले में भी डॉ. आदिल अहमद के तार जुड़े हुए मिले. आदिल अहमद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला स्थित फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करता था, जहां उसके साथ काम करने वाले एक सहकर्मी डॉ. बाबर ने कहा, ''आदिल अहमद बेहद शांत स्वभाव का शख्स था, हमें कभी भी कोई बात ऐसी नजर नहीं आई, जिस पर शक किया जा सके.''

डॉ. आदिल अहमद के बारे में सहयोगी डॉक्टर ने क्या कहा?

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए डॉ. बाबर ने कहा, ''वह बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था. उसने हमें अपनी शादी में आमंत्रित किया था और हम वहां गए थे, लेकिन इस दौरान हमें वहां कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जो संदिग्ध है.''

डॉ. बाबर से जब पूछा गया कि अस्पताल में भी उनसे किस तरह के लोग मिलने आते थे, क्या कभी उनमें कोई संदिग्ध नहीं नजर आया? इस पर डॉ. बाबर ने कहा, ''अस्पताल में उनसे किस तरह के लोग मिलने आते थे, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है.''

हम जांच में पूरी तरह से देंगे अपना सहयोग- डॉ. बाबर

वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि डॉ. आदिल अहमद को रहने की सुविधा अस्पताल प्रशासन की ओर से मुहैया कराई गई थी. डॉ. आदिल अहमद को लेकर यूपी के सहारनपुर जिला स्थित फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी कर्मियों से पूछताछ की चुकी है और हम जांच में पूरी तरह अपना सहयोग जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी लोग इस बात से पूरी तरह से स्तब्ध हैं कि इतना शिक्षित व्यक्ति ऐसी निशंस वारदात को अंजाम दे सकता है.

यह भी पढ़ेंः Delhi Car Blast: प्रधानमंत्री मोदी ने LNJP अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, कहा - 'साजिश करने वालों को...'

Published at : 12 Nov 2025 06:34 PM (IST)
Tags :
Saharanpur Red Fort Delhi Blast NIA  DELHI POLICE DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, i20 के साथ इस्तेमाल उमर की लाल इकोस्पोर्ट कार भी हुई बरामद
दिल्ली ब्लास्ट: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, i20 के साथ इस्तेमाल उमर की लाल इकोस्पोर्ट कार भी हुई बरामद
बिहार
Bihar Experts Exit Poll: तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!
तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, i20 के साथ इस्तेमाल उमर की लाल इकोस्पोर्ट कार भी हुई बरामद
दिल्ली ब्लास्ट: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, i20 के साथ इस्तेमाल उमर की लाल इकोस्पोर्ट कार भी हुई बरामद
बिहार
Bihar Experts Exit Poll: तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!
तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
टेलीविजन
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
जनरल नॉलेज
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget