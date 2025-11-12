Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली में लाल किला के बाहर सोमवार (10 नवंबर, 2025) को हुए भीषण कार धमाके में डॉ. आदिल अहमद एक प्रमुख आरोपी है, जो कश्मीर का रहने वाला है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली में कार धमाके से तीन दिन पहले डॉ. आदिल अहमद को सहारनपुर जिले से गिरफ्तार किया था. आदिल पर आरोप था कि उसने जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से संबंधित पोस्टर चिपकाए थे.

वहीं, दिल्ली में कार विस्फोट के बाद जब पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो इस मामले में भी डॉ. आदिल अहमद के तार जुड़े हुए मिले. आदिल अहमद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला स्थित फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करता था, जहां उसके साथ काम करने वाले एक सहकर्मी डॉ. बाबर ने कहा, ''आदिल अहमद बेहद शांत स्वभाव का शख्स था, हमें कभी भी कोई बात ऐसी नजर नहीं आई, जिस पर शक किया जा सके.''

डॉ. आदिल अहमद के बारे में सहयोगी डॉक्टर ने क्या कहा?

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए डॉ. बाबर ने कहा, ''वह बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था. उसने हमें अपनी शादी में आमंत्रित किया था और हम वहां गए थे, लेकिन इस दौरान हमें वहां कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जो संदिग्ध है.''

डॉ. बाबर से जब पूछा गया कि अस्पताल में भी उनसे किस तरह के लोग मिलने आते थे, क्या कभी उनमें कोई संदिग्ध नहीं नजर आया? इस पर डॉ. बाबर ने कहा, ''अस्पताल में उनसे किस तरह के लोग मिलने आते थे, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है.''

हम जांच में पूरी तरह से देंगे अपना सहयोग- डॉ. बाबर

वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि डॉ. आदिल अहमद को रहने की सुविधा अस्पताल प्रशासन की ओर से मुहैया कराई गई थी. डॉ. आदिल अहमद को लेकर यूपी के सहारनपुर जिला स्थित फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी कर्मियों से पूछताछ की चुकी है और हम जांच में पूरी तरह अपना सहयोग जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी लोग इस बात से पूरी तरह से स्तब्ध हैं कि इतना शिक्षित व्यक्ति ऐसी निशंस वारदात को अंजाम दे सकता है.

