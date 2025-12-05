दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन, NIA कोर्ट ने आरोपी शोएब की हिरासत 10 दिन और बढ़ाई

दिल्ली में हुए बम धमाके के मामले में आरोपी शोएब को शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ NIA की विशेष अदालत ने उसकी हिरासत 10 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया. इससे पहले उसकी शुरुआती 10 दिन की कस्टडी पूरी हो चुकी थी.

आतंकी उमर को पनाह देने का आरोप

NIA के अनुसार, आरोपी शोएब ने मुख्य आतंकी उमर उन नबी को धमाके से ठीक पहले शरण दी थी और उसे लॉजिस्टिक सहायता भी उपलब्ध कराई थी. इसी आधार पर एजेंसी ने उसकी गिरफ्तारी की और उससे पूछताछ जारी है. माना जा रहा है कि NIA आने वाले दिनों में उससे इस नेटवर्क की भूमिका, उसके संपर्कों और फंडिंग स्रोतों को लेकर पूछताछ जारी रखेगी.

कश्मीर में छापेमारी

इसी मामले की कड़ी में जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने श्रीनगर और गांदरबल में कई जगहों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई शुक्रवार सुबह शुरू हुई. बटमालू के दियारवानी में तुफैल भट के घर भी तलाशी ली गई. तुफैल को पिछले महीने उस मॉड्यूल के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसे सुरक्षा एजेंसियां ‘व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क’ बता रही हैं. इस नेटवर्क में डॉक्टर, प्रोफेशनल और शिक्षित लोग शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेला गया.

पिछले दिनों इसी मामले से जुड़े एक और केस में मुख्य आरोपी आमिर रशीद अली की कस्टडी 7 दिन और बढ़ाई गई थी. वह उस कार का रजिस्टर्ड मालिक है, जिसका इस्तेमाल आत्मघाती हमलावर ने किया था. NIA का दावा है कि आमिर और उमर नबी इस पूरे आतंकी मॉड्यूल और भर्ती अभियान के संचालन में शामिल थे.

NIA की जांच तेज

जांच एजेंसियों ने बताया कि उमर नबी पिछले साल से आत्मघाती हमलावर की तलाश में था. दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में पकड़े गए जसीर ने पूछताछ में मॉड्यूल की भूमिका का खुलासा किया. NIA अब उन नए संदिग्धों पर नजर बनाए हुए है जिनके नाम तकनीकी जांच में सामने आए हैं.