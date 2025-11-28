हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हैदराबाद की सड़कों पर खतरनाक स्टंट: 'अजय देवगन' वाला वीडियो वायरल, पुलिस करेगी कार्रवाई

शहर की सड़कें अब जानलेवा स्टंट के लिए पहचाने जाने लगी हैं. यहां एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक एक खतरनाक स्टंट को अंजाम देता नजर आ रहा है.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 28 Nov 2025 09:54 PM (IST)
शहर की सड़कें अब जानलेवा स्टंट के लिए पहचाने जाने लगी है. अथापुर एक्स रोड्स के पास एक युवक द्वारा दो चलती स्कूटियों पर खड़े होकर खतरनाक हरकत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस व्यक्ति को स्थानीय भाषा में 'हैदराबादी अजय देवगन' कहा जा रहा है. वीडियो में स्पष्ट दिखाई देने वाली एक स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर TG 12 A7198 है, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने वेरिफाई कर लिया है.

सूत्रों के अनुसार, यह घटना गुरुवार रात की है. स्टंट करने वाले युवक जानबूझकर भीड़ वाले इलाके को चुनते है और फिर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर वीडियो अपलोड कर वायरलिटी हासिल करता है. पुलिस के पास अब तक इस वीडियो सहित ऐसे 47 शिकायत पत्र पहुंच चुके हैं.

ट्रैफिक कमिश्नर महेश भगवत ने स्पष्ट किया, "हमने TG 12 A7198 नंबर की स्कूटी का ट्रैक कर लिया है. मालिक से पूछताछ जारी है. इस तरह के स्टंट मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 187 के तहत आते हैं, जिसमें 6 महीने तक की जेल और 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है." 

पुलिस ने अथापुर, शमशाबाद और गच्चिबोवली जैसे हॉटस्पॉट्स पर विशेष चेकपॉइंट लगाए हैं. स्पोक्सपर्सन रवि किरण ने बताया कि पिछले 15 दिनों में 12 स्टंट राइडर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.

सोशल मीडिया की भूमिका पर साइबर सेल के वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "ऐसे कंटेंट हटाने के लिए हम प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेज रहे हैं. शेयर करने वाले भी दंडित हो सकते हैं." 

एक यूजर रमेश रेड्डी लिखते हैं, "ये लड़के सिर्फ व्यूज के लिए अपनी और लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं. पुलिस को सख्ती दिखानी चाहिए.

इस मामले में आरोपी की पहचान होते ही गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी. साथ ही, वाहन मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, यदि वह बिना अनुमति वाहन देने का दोषी पाया जाता है. 

नागरिकों से अपील है कि सड़कों पर देखे गए ऐसे घटनाओं की तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 या ट्रैफिक ऐप के जरिए सूचना दें. जान की बाजी लगाने वालों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी.

Published at : 28 Nov 2025 09:54 PM (IST)
