हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचक्रवाती तूफान मोंथा का खौफ! विशाखापट्टनम एयरपोर्ट बंद, कई फ्लाइट्स और ट्रेनें हुईं कैंसिल

चक्रवाती तूफान मोंथा का खौफ! विशाखापट्टनम एयरपोर्ट बंद, कई फ्लाइट्स और ट्रेनें हुईं कैंसिल

Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से संचालित होने वाली 32 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Oct 2025 03:17 PM (IST)
चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाके काफी प्रभावित होंगे. इसके आने से पहले चेन्नई में कई राहत केंद्र बनाए गए हैं. अब तूफान को देखते हुए मंगलवार (28 अक्तूबर) को विशाखापट्टनम हवाई अड्डे से संचालित होने वाली कुल 32 उड़ानें रद्द कर दी गईं. 

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक विशाखापट्टनम हवाई अड्डे के निदेशक एन. पुरुषोत्तम ने कहा कि 27 अक्टूबर को एअर इंडिया एक्सप्रेस की दो उड़ानें रद्द कर दी गई थीं. उन्होंने कहा, ''हम हर दिन 30 से 32 उड़ानें संचालित कर रहे हैं, जिनमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों शामिल हैं. आज वे सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं.''

उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे ने भारतीय विशाखापट्टनम प्राधिकरण (एएआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान से बचाव के लिए सावधानियां बरती हैं, जिसमें चक्रवात से पहले और बाद के चरण शामिल हैं.

विजयवाड़ा की 16 फ्लाइट्स कैंसिल

इसी तरह, विजयवाड़ा हवाई अड्डे ने 16 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं, लेकिन पांच फ्लाइट्स संचालित कीं. विजयवाड़ा हवाई अड्डे के निदेशक लक्ष्मीकांत रेड्डी ने कहा, ''कल (सोमवार) विशाखापट्टनम के लिए केवल एक उड़ान रद्द हुई थी, लेकिन आज दिल्ली और मुंबई सहित देश भर के कई जगहों के लिए 16 उड़ानें रद्द कर दी गईं.''

फ्लाइट्स के साथ ट्रेनें भी हुईं रद्द

रेड्डी के अनुसार, एयरलाइनों ने मंगलवार के लिए परिचालन स्थगित करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि बुधवार की उड़ानों के संचालन के बारे में शाम तक स्थिति स्पष्ट हो सकती है. इसी तरह, तिरुपति हवाई अड्डे पर चार उड़ानें रद्द कर दी गईं. इस बीच, एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) जोन में 27 अक्टूबर और मंगलवार को कुल 120 ट्रेनें रद्द कर दी गईं.

बता दें कि एनडीआरएफ ने चक्रवात मोंथा को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों के लिए बचाव कर्मियों की 45 टीम तैनात की हैं. मोंथा मुख्य रूप से तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा को प्रभावित करेगा तथा इसके कारण झारखंड और तमिलनाडु में भारी बारिश का पूर्वानुमान है.

Published at : 28 Oct 2025 02:35 PM (IST)
Andhra Pradesh Breaking News Abp News INDIA Cyclone Montha
