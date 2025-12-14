तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी से जुड़ा एक बयान देकर विवाद को जन्म दे दिया है. रेवंत रेड्डी कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली 'वोट चोर गद्दी छोड़' को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को इस बार नहीं जिताया तो गरीबों की जमीन जायदाद भी छीन ली जाएगी.

#WATCH | Delhi | Telangana CM Revanth Reddy says, "The country has to bring victory to Rahul Gandhi, otherwise the poor would lose their voting rights. Once their names are removed from the voter list, their Aadhar cards, ration cards, lands and properties will be snatched away.… pic.twitter.com/hrikbXgMAM — ANI (@ANI) December 14, 2025

क्या बोले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी?

रेवंत रेड्डी ने कहा, 'देश को राहुल गांधी को जीत दिलानी होगी, नहीं तो गरीबों से उनके वोट देने का अधिकार छिन जाएगा. एक बार वोटर लिस्ट से उनके नाम हटा दिए जाएंगे तो उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन और प्रॉपर्टी सब छीन ली जाएगी. आदिवासी सब कुछ खो देंगे. हमें पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के सैनिकों की तरह लड़ना होगा.'

खरगे ने रामलीला मैदान में क्या कहा?

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी भाषण दिया. उन्होंने कहा कि आज की लड़ाई किसी एक नेता की नहीं है. बल्कि देश के संविधान, वोट के अधिकार और आम जनता के भविष्य की है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस संघर्ष को देश और जनता के लिए लड़ रहे हैं, उसे मजबूत करना हम सभी की जिम्मेदारी है. अगर इस विचारधारा को कमजोर किया गया तो पूरे देश को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा. इस दौरान खरगे ने आरएसएस और बीजेपी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह संविधान को खत्म करने की दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. गरीबों को दोबारा गुलामी की ओर धकेलने की कोशिश है.

वोट चोरी के खिलाफ पांच करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर

रामलीला मैदान पर आयोजित कांग्रेस की इस रैली में देश की जनता के हस्ताक्षर वाले पांच करोड़ से अधिक वोट चोरी के संबंध में हस्ताक्षर कागज की बोरियों को मंच पर रखा गया.