हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'10 फीसदी आबादी का सेना में कंट्रोल', राहुल गांधी के बयान पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

'10 फीसदी आबादी का सेना में कंट्रोल', राहुल गांधी के बयान पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

Bihar Election 2025: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह रक्षाबलों में आरक्षण की मांग करके देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 04:28 PM (IST)
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार (05 नवंबर 2025) को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के सेना पर दिए बयान पर जवाब दिया. उन्होंने राहुल गांधी पर सशस्त्र बलों को राजनीति में घसीटने का आरोप लगाया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय सेना में देश की 10 फीसदी आबादी का कंट्रोल है.

'अराजकता फैलाना चाह रहे राहुल गांधी'

बिहार के जमुई में चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह (राहुल गांधी) रक्षाबलों में आरक्षण की मांग करके देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, सेना को राजनीति में न घसीटें. अब राहुल गांधी रक्षा बलों में आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं. यह देश में अराजकता फैलाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है. हमारी सेनाएं ऐसे मतभेदों से ऊपर हैं."

सेना में राजनीति न लाएं: राजनाथ सिंह

उन्होंने आगे कहा कि सैनिकों के लिए केवल एक ही धर्म है, सैन्य धर्म.  रक्षा मंत्री ने कहा, "आरक्षण होना चाहिए. हम आरक्षण का समर्थन करते हैं और इसे गरीबों को दिया है, लेकिन जब सेना की बात आती है तो हमारे सैनिक केवल एक ही धर्म, सैन्य धर्म का पालन करते हैं. इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है. सेना में राजनीति न लाएं. जब भी देश पर संकट आया है, हमारे सैनिकों ने अपने साहस और पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया है."

सेना पर 10 फीसदी लोगों का कंट्रोल: राहुल गांधी

औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था, "देश की 90 फीसदी आबादी दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी या अल्पसंख्यक समुदायों से है. 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालें तो आपको पिछड़े या दलित समुदायों का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं मिलेगा. वे सभी शीर्ष 10 फीसदी से आते हैं. सभी नौकरियां उन्हीं के पास जाती हैं. सेना पर उन्हीं 10 फीसदी लोगों का कंट्रोल है."

Input By : बीरेंद्र
Published at : 05 Nov 2025 04:28 PM (IST)
