'क्रिकेट मैच की तुलना जंग के मैदान से करना...', पीएम मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस का तंज

कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणी को लेकर उन पर कटाक्ष किया. पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री को भारतीय क्रिकेट टीम से यह सीखने की जरूरत है कि जब जीत के करीब हों, तो किसी थर्ड अंपायर के कहने पर अच्छे कप्तान युद्धविराम नहीं करते. प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार (28 सितंबर, 2025) को एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद कहा था कि खेल के मैदान में भी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हुआ और इसमें भी भारत ने जीत दर्ज की.

कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 'प्रधानमंत्री जी, पहली बात तो क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध से करना ठीक नहीं है. दूसरी बात, अगर आपने तुलना कर ही दी तो आपको भारतीय टीम से यह सीखने की जरूरत है कि जब जीत के करीब हों, तो किसी थर्ड अंपायर के कहने पर अच्छे कप्तान सीजफायर नहीं करते.' खेड़ा का संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की ओर था जिसमें उन्होंने मई में भारत-पाकिस्तान युद्धविराम करवाने की बात कही थी.

तनावपूर्ण माहौल में हुआ एशिया कप

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का आयोजन उस समय हुआ जब 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद दोनों देशों के बीच सीमा तनाव चरम पर था. इसी कारण भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.

ट्रॉफी लेने से भी किया इनकार

फाइनल में जीत के बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एशिया कप ट्रॉफी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नक़वी से लेने से भी इनकार कर दिया. नक़वी ने इस व्यवहार को लेकर आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई थी.

नकवी के आपत्तिजनक पोस्ट

पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट भी साझा किए, जिनमें पाकिस्तान के भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराने के दावे को प्रचारित किया गया. हालांकि, इस दावे का कोई सबूत पेश नहीं किया गया.