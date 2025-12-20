Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल से सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री जन विकास योजना को लेकर सवाल उठाए हैं. थरूर ने शनिवार (20 दिसंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएमजेवीके के तहत केरल को दी जाने वाली धनराशि को लेकर कई सवाल पूछे.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को टैग कर शशि थरूर ने लिखा कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास योजना पर चर्चा करने का समय नहीं था, लेकिन यह चौंकाने वाली बात है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने सदन को दिए गए लिखित उत्तर में खुलासा किया कि 2021 से पीएमजेवीके के तहत केरल को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है.

There was no time to discuss the Pradhan Mantri Jan Vikas Yojana during Question Hour in the Lok Sabha, but it’s striking that the Minister of Minority Affairs revealed in a written answer to the House that NO funds have been allotted to Kerala under PMJVK since 2021. This… — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 20, 2025

'कई सरकारी स्कूल दयनीय हालत में हैं'

शशि थरूर ने सवाल उठाया कि जबकि इसमें राज्य के 34 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की सूची दी गई है. क्या सरकार इसका कारण बता सकती है? उन्होंने आगे लिखा कि इन इलाकों के कई सरकारी स्कूल दयनीय हालत में हैं, छतें टपक रही हैं और बुनियादी ढांचा भी जर्जर है. उन्होंने केरल सरकार और केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या राज्य सरकार पीएमजेवीके योजना के तहत कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफल रही, या भारत सरकार ने केरल द्वारा दिए गए सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया? इतनी बड़ी अल्पसंख्यक आबादी वाले राज्य को अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए बनाई गई योजना से बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, है ना?.

MNREGA का नाम बदले जाने को लेकर केंद्र का किया विरोध

शशि थरूर कुछ दिनों से कांग्रेस के समर्थन में नजर आ रहे हैं. केंद्र सरकार ने हाल ही में MNREGA स्कीम को लेकर संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया, तब शशि थरूर ने कांग्रेस का समर्थन करते हुए मनरेगा स्कीम का नाम बदले जाने को लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया था. थरूर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मनरेगा योजना भारत की महान विकास कहानियों में से एक रही है. इसे खत्म करना एक पीछे जाने जैसा कदम है जिसे केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए.

