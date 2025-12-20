हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानदिया में 66KM लंबे 4-लेन का उद्घाटन, रानाघाट में रैली... SIR पर बवाल के बीच PM मोदी का बंगाल दौरा

नदिया में 66KM लंबे 4-लेन का उद्घाटन, रानाघाट में रैली... SIR पर बवाल के बीच PM मोदी का बंगाल दौरा

PM Modi West Bengal Visit: पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के बीच पीएम मोदी कोलकाता पहुंचे. मतुआ समुदाय में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री रानाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 20 Dec 2025 12:46 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (20 दिसंबर) को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के दौरे के लिए कोलकाता पहुंचे. यहां वह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे. उनका यह दौरा राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच हो रहा है.

एसआईआर की मसौदा सूचियों के प्रकाशन के बाद पीएम मोदी का राज्य का यह पहला दौरा होगा और पिछले पांच महीनों में यह उनका तीसरा दौरा है. एक अधिकारी ने बताया, ‘‘प्रधानमंत्री सुबह 10 बजकर 33 मिनट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे और नदिया के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए.’’

ताहेरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

मसौदा सूचियों के प्रकाशन के बाद मतुआ समुदाय के सदस्यों में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री रानाघाट के ताहेरपुर इलाके में रणनीतिक रूप से अहम स्थल से जनसभा को संबोधित करेंगे. यह रैली स्थल पास के बनगांव में नामशूद्र हिंदू समुदाय के गढ़ से कुछ ही दूरी पर है. ऐसी संभावनाएं हैं कि इस दौरान मोदी राज्य में अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत कर सकते हैं और इन अहम चुनावों के लिए पार्टी की बड़े स्तर की रणनीति की रूपरेखा भी तय कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार शाम को अपने दौरे की जानकारी देते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल के लोग केंद्र सरकार की जनहितैषी पहलों से लाभान्वित हो रहे हैं. वहीं हर क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के कुप्रबंधन के कारण उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘तृणमूल की लूट और डराने-धमकाने की राजनीति ने सारी हदें पार कर दी हैं. यही वजह है कि भाजपा आज जनता की उम्मीद बनी हुई है.’’

मसौदा सूची से 58 लाख से ज्यादा नाम हटे

गणना चरण के बाद जारी की गई मतदाताओं की मसौदा सूची में 58,20,899 नाम हटा दिए गए हैं. इसके बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7.08 करोड़ रह गई है. करीब 1.36 करोड़ प्रविष्टियों में तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं. इसके अलावा 30 लाख मतदाताओं का कुछ पता नहीं लगाया जा सका है, ऐसे में इन्हें ‘अज्ञात’ की श्रेणी में रखा गया है. इनमें से बड़ी संख्या में लोगों को अगले 45 दिन के भीतर सत्यापन सुनवाई के लिए बुलाए जाने की संभावना है.

धार्मिक उत्पीड़न के कारण दशकों से बांग्लादेश से पलायन करने वाला दलित हिंदू समुदाय मतुआ के लिए इस प्रक्रिया ने पहचान और दस्तावेजों को लेकर उनकी पुरानी चिंताओं को फिर से खड़ा कर दिया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्य की 294 विधानसभा सीट में से करीब 80 सीट पर इस समुदाय के सदस्यों का खासा प्रभाव है.

ऐसी अटकलें हैं कि बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोगों के नाम पहले ही मसौदा मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं. इसके अलावा सत्यापन चरण के दौरान सुनवाई नोटिस मिलने की स्थिति में निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए निर्दिष्ट सांकेतिक दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण, अंतिम मतदाता सूची में और भी कई नाम हटाए जाने की आशंका जताई जा रही है.

मतुआ समुदाय के बीच बीजेपी की गहरी पैठ

पिछले कुछ वर्षों में आए चुनाव नतीजों से संकेत मिलता है कि बीजेपी ने इस समुदाय के भीतर काफी पैठ बना ली है और उन्हें औपचारिक भारतीय नागरिकता देने का वादा किया है. रानाघाट लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने दावा किया कि एसआईआर को लेकर मतुआ समुदाय में जानबूझकर डर फैलाया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के संदेश से ऐसी आशंकाएं और अफवाहें दूर हो जाएंगी.’’

पीएम मोदी देंगे कई सौगात

मुख्यमंत्री बनर्जी पहले ही नदिया और उत्तर 24 परगना में एसआईआर विरोधी रैली कर चुकी हैं. ये दोनों जिले बांग्लादेश से सटे हैं और यहां मतुआ समुदाय की अच्छी खासी आबादी है. प्रधानमंत्री नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के बाराजागुली-कृष्णनगर मार्ग पर 66.7 किलोमीटर लंबे 4-लेन का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के बारासात-बाराजागुली मार्ग पर 17.6 किलोमीटर लंबे 4-लेन की आधारशिला भी रखेंगे.

अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के रूप में काम करेंगी. इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और पूरे क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा.

ये भी पढ़ें

'हमारे हत्थे चढ़ा होता तो हम...', नीतीश कुमार के नकाब हटाने को लेकर भड़के AIMIM नेता ने दी धमकी, जानें और क्या कहा?

Published at : 20 Dec 2025 12:46 PM (IST)
Tags :
TMC West Bengal Nadia PM Modi SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
महाराष्ट्र
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
मल्लिका शेरावत ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप संग व्हाइट हाउस में किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरों में ग्लैमरस अंदाज में दिखीं एक्ट्रेस
व्हाइट हाउस में मल्लिका शेरावत ने डोनाल्ड ट्रंप संग किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Protest News: बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान! | Congress
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | PM Modi | Hijab Controversy | Delhi Airport Controversy
West Bengal: क्या उस्मान हादी की हत्या Yunus समर्थकों ने की ?
Nitish Kumar Hijab Controversy: नौकरी ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नुसरत परवीन | Patna News
Sarpanch Viral Video: सरपंच बने भालू तो गांव से भाग गए बंदर! | Telangana | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
महाराष्ट्र
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
मल्लिका शेरावत ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप संग व्हाइट हाउस में किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरों में ग्लैमरस अंदाज में दिखीं एक्ट्रेस
व्हाइट हाउस में मल्लिका शेरावत ने डोनाल्ड ट्रंप संग किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
Parenting
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
यूटिलिटी
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget