‘यह पार्टी की लाइन नहीं', शशि थरूर की PM मोदी की तारीफ पर बोले कांग्रेस नेता हनुमंत राव
Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान की सराहना करते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी.
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर अपने बयान को लेकर एक बार फिर से पार्टी के भीतर विवादों में घिर गए हैं. दरअसल, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद विवाद छिड़ गया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की हार पर खुशी मनाना भारत की हार का जश्न मनाने जैसा है.
वहीं, कांग्रेस नेता वी. हनुमंत राव ने शनिवार (27 दिसंबर, 2025) को सांसद शशि थरूर के इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह से नहीं सोचती है. उन्होंने थरूर की टिप्पणी को पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा कि अगर किसी दूसरी पार्टी में ऐसा बयान दिया जाता, तो अब तक उस पर कार्रवाई हो गई होती.
शशि थरूर के बयान पर बोले कांग्रेस नेता हनुमंत राव
कांग्रेस नेता हनुमंत राव ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ‘हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इसलिए हर कोई अपनी बात रखता है. अगर किसी दूसरी पार्टी में इस तरह के बयान दिए जाते, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती. यह उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरह से नहीं सोचती है.’
शशि थरूर के बयान की भाजपा ने की सराहना
वहीं, कांग्रेस नेता हनुमंत राव के बयान के पहले भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शशि थरूर के बयान की सराहना करते हुए उन्हें साहसी करार दिया और यह उम्मीद भी जताई कि उनके बयान के लिए कांग्रेस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी.
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ‘शशि थरूर ने एक बार फिर से राहुल गांधी को आईना दिखाने का साहस किया है, जो भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चला रहे हैं. डॉ. शशि थरूर ने सही कहा कि विदेश नीति किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि देश की होती है. मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है कि वे उनके खिलाफ कोई फतवा जारी कर दे, क्योंकि वे पारिवारिक हितों से ऊपर राष्ट्रीय हित को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं.’
शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर तंज
वहीं, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि वे गांधी परिवार के हितों को पार्टी और देश के हितों से ऊपर रखते हैं और उन्हें भारत से नफरत है.
