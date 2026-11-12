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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचंद्रशेखर आजाद ने सपा-कांग्रेस को दिया गठबंधन का न्योता, बोले- 'अहंकार में डूबे हैं लोग'

चंद्रशेखर आजाद ने सपा-कांग्रेस को दिया गठबंधन का न्योता, बोले- 'अहंकार में डूबे हैं लोग'

चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया. चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 12 Nov 2026 01:38 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने नए राजनीतिक गठबंधन का ऐलान कर दिया है. दोनों नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' रखा है. लखनऊ में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया कि यह मोर्चा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा. उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी इस गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया. साथ ही कहा कि अगर वे भाजपा को हराना चाहते हैं तो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं.

चंद्रशेखर आजाद ने कहा, "जो तस्वीर आज आपके सामने है, इसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है. अभी इसमें दो पार्टियां हैं. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और AIMIM. यह तीसरा मोर्चा नहीं है, यह सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है. यह पहला मोर्चा है. यह मजबूत मोर्चा बनेगा." उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें मुख्यधारा में लाने की बात कर रहे थे, उन्होंने धोखा दिया. आज भी बहुजन समाज बुनियादी सुविधाओं से दूर है.

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403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनका गठबंधन 100 या 150 सीटों पर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा. उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 तक भाजपा को सत्ता से हटाने की बात होती रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

उन्होंने कहा, "वादा किया गया भाजपा उखाड़ देंगे. हमने इंतजार किया 2014 से लेकर 2024 तक देखते रहे. भाजपा हटी नहीं और मजबूत हो गई है. जो दलित और वंचित अभी तक अपमान का घूंट पी रहा है, अभी अपमान का घूंट नहीं पीना है."

अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी दिया न्योता

चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी अपने गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए एक बड़ा गठबंधन बनना चाहिए. हालांकि, उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर अहंकार और महत्वाकांक्षा में डूबे होने का आरोप भी लगाया.

आजाद ने कहा, "बड़ा एलायंस बनना चाहिए. हमने प्रयास किया लेकिन अहंकार और महत्वाकांक्षा में डूबे लोग किसी की वकार नहीं समझते. मैं फिर भी ऑफर दूंगा, अगर सपा और कांग्रेस भी इस अलायंस में शामिल होकर भाजपा को हराना चाहे तो हम उनके साथ हैं. हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे."

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2027 में नए गठबंधन से बदलेगा चुनावी समीकरण?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का गठन अहम माना जा रहा है. फिलहाल इसमें आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और AIMIM शामिल हैं. दोनों दलों ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस गठबंधन में दूसरे दल शामिल होते हैं या नहीं और इसका प्रदेश की चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ता है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Nov 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Chandrashekhar Azad UP NEWS
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