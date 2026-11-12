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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबुलडोजर एक्शन पर अभिषेक बनर्जी का CM शुभेंदु अधिकारी पर वार, 'आखिरी सांस तक मैं...'

बुलडोजर एक्शन पर अभिषेक बनर्जी का CM शुभेंदु अधिकारी पर वार, 'आखिरी सांस तक मैं...'

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास के बाहर बुलडोजर से की गई कार्रवाई के बाद भाजपा पर निशाना साधा है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 01:41 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने आवास के बाहर बुलडोजर चलाए जाने के बीच कहा है कि कोई भी बुलडोजर उनकी आवाज को दबा नहीं सकता और न ही उनके हौसले को तोड़ सकता है. उन्होंने साफ कहा कि वह 'बांग्ला विरोधियों' के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और आखिरी सांस तक न पीछे हटेंगे और न ही एक कदम पीछे जाएंगे. 

अभिषेक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर यह बात कही. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर फुटपाथ पर किए गए कथित अवैध कब्जे को हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है.

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आवास के बाहर बने अस्थायी ढांचे पर चला बुलडोजर

गुरुवार सुबह से ही नगर निगम के कर्मचारियों ने अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बने अस्थायी ढांचे को हटाने की कार्रवाई शुरू की. घर के बाहर फुटपाथ पर लगाया गया गेट भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया. बुधवार रात से ही इस ढांचे को हटाने का काम शुरू हो गया था. गुरुवार सुबह पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस और केंद्रीय बलों के जवान तैनात रहे. इसके बाद बुलडोजर की मदद से फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

'बुलडोजर मेरी आवाज और हौसले को नहीं तोड़ सकते'

कार्रवाई के बीच अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर लिखा, 'कितने भी बुलडोजर मेरी आवाज को दबा नहीं सकते और न ही मेरे संकल्प को तोड़ सकते हैं. मैं बांग्ला विरोधियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा. अपनी आखिरी सांस तक न पीछे हटूंगा और न ही एक इंच पीछे जाऊंगा.' उनके इस बयान को आवास के बाहर हुई बुलडोजर कार्रवाई के संदर्भ में देखा जा रहा है. अभिषेक ने इससे पहले भी पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे.

पुलिस पर जासूसी करने का आरोप, लोकसभा अध्यक्ष से मांगा हस्तक्षेप

अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया था कि कोलकाता पुलिस सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर उनके आवास के आसपास नजर रख रही है. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की थी. एक्स पर पोस्ट में अभिषेक ने दावा किया था कि पुलिस अधिकारी सरकारी वाहनों से उनके घर के आसपास निगरानी कर रहे हैं और उनकी जासूसी की जा रही है.

उन्होंने कहा था कि पिछले सप्ताह भी इसी तरह इलाके पर नजर रखी गई थी. इसके कुछ समय बाद सात नवंबर को उपद्रवियों ने हमला किया था. अभिषेक ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के चार दिन बाद भी किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. उन्हें आशंका है कि एक और हमले की योजना बनाई जा रही है.

उन्होंने सवाल उठाया था कि जब राज्य में दुष्कर्म और दूसरे अपराध हो रहे हैं, तब क्या उन्हें चुप कराने के लिए इस तरह की निगरानी की जा रही है? उन्होंने पूछा कि भाजपा सरकार उनकी आवाज से इतनी डरी हुई क्यों है और बार-बार शिकायत के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? पुलिस का इस्तेमाल नागरिकों की सुरक्षा के लिए हो रहा है या सरकार से सवाल पूछने वालों को डराने के लिए?

कार्यालय और आवास की निगरानी का भी लगाया था आरोप

इससे पहले शुक्रवार को अभिषेक ने आरोप लगाया था कि कुछ अज्ञात लोग दो दिनों से उनके कार्यालय और आवास की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा था कि जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया. अभिषेक ने सवाल किया था कि एक निर्वाचित सांसद के कार्यालय और आवास की निगरानी करने का आदेश किसने दिया और इसके पीछे क्या वजह है?

इसके कुछ घंटे बाद उन्होंने दावा किया था कि उनकी आशंका सही साबित हुई. शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा था कि निगरानी से जुड़ा वीडियो जारी करने के बाद सुबह करीब दो बजे भाजपा समर्थित उपद्रवियों ने उनके घर पर हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब कोलकाता पुलिस के सामने हुआ.

अभिषेक ने इस मामले में न्यायपालिका पर भी टिप्पणी की थी. उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संबोधित करते हुए कहा था कि इन घटनाओं के बावजूद दोनों अदालतें मूकदर्शक की भूमिका निभा रही हैं.

'घर तोड़ दो, कार्यालय में तोड़फोड़ करो, लेकिन डरा नहीं सकते'

अभिषेक बनर्जी ने अपने एक अन्य बयान में कहा था कि कोई उनका घर तोड़ सकता है, कार्यालय में तोड़फोड़ कर सकता है और उन्हें झूठे मामलों में फंसा सकता है, लेकिन उनका साहस, मानवीय भावना और विवेक नहीं छीन सकता. उन्होंने कहा था कि वह किसी से डरने वाले नहीं हैं.

जुलाई में अमतला स्थित कार्यालय पर भी हुई थी कार्रवाई

इससे पहले जुलाई में दक्षिण 24 परगना के अमतला स्थित अभिषेक बनर्जी के बंद कार्यालय में अवैध निर्माण हटाने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच अभियान चलाया गया था. उस दौरान भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी. बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अगले आदेश तक अमतला स्थित उनके कार्यालय में तोड़फोड़ का कोई काम नहीं किया जाएगा.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 12 Nov 2026 01:36 PM (IST)
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