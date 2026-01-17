Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की बड़ी जीत हुई है. बीजेपी चार दशकों के बाद पहली बार इतनी बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हुई है. बीएमसी से अब उद्धव गुट की विदाई हो गई है और बीजेपी-शिवसेना (एकनाथ शिंदे) का देश के सबसे बड़े नगर निकाय पर कंट्रोल हो गया है. महायुति की इस जीत को लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है. संजय राउत के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज का भी बयान आया है.

'महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बेईमानी हुई'

न्यूज एजेंसी एएनआई से शनिवार (17 जनवरी) को बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बेईमानी हुई है. उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर बेईमानी हुई है. इंक का खेल समझ में आ रहा है. संजय राउत ने आरोप लगाया है कि वोट शिव सेना पर डाले जा रहे थे लेकिन कमल का फूल छपकर आ रहा था.

#WATCH | Delhi: On Maharashtra Civic Polls Result 2026, Congress Leader Udit Raj says, "... It was an unfair election on a very large scale. Indelible ink played a major role in this unfair election... Hundreds of people were on the streets, unable to find their booth and… pic.twitter.com/xPn13G89TR — ANI (@ANI) January 17, 2026

'वोटर लिस्ट से कई लोगों का नाम कटा'

उदित राज ने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि सैंकड़ों हजारों लोग कल वोटिंग के दिन सड़कों पर ये कहते नजर आए कि उनका नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट में था, वोटर लिस्ट में भी पहले उनका नाम था वो वोट देते आए लेकिन इस बार मौके पर गए तो वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था. इसके अलावा उन्हें एक पोलिंग बूथ से दूसरे पर भेजा गया लेकिन वहां भी उनका नाम नहीं था.

कांग्रेस के पूर्व सांसद ने कहा कि इससे पहले कभी मुंबई या महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ था कि चुनाव से पहले ही जब नामांकन का दौर चल रहा था, तभी लगभग 70 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए थे. एक दो लोग ऐसे जीत सकते हैं लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी पहले ऐसा नहीं हुआ. उदित राज ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो उम्मीदवार झुकने और दबने को तैयार नहीं थे, उन्हें डराया धमकाया गया और कई उम्मीदवारों को पैसों का भी लालच दिया गया.

