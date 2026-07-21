संसद मार्च के बाद जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के बीच संगठन ने अपने समर्थकों से सहयोग की अपील की है. पार्टी का कहना है कि प्रदर्शन स्थल पर कई जरूरी संसाधनों की कमी महसूस की जा रही है. इसी को देखते हुए CJP की ओर से सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मेडिकल सामग्री, रोशनी और ध्वनि-प्रसार साधन से जुड़ा सामान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है. दूसरी ओर, पुलिस कार्रवाई को लेकर पार्टी और दिल्ली पुलिस के दावे अलग-अलग हैं.

सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मांगा सहयोग

CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने X पर साझा किए गए संदेश में कहा कि धरना स्थल पर तत्काल कुछ जरूरी सामान की आवश्यकता है. उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे 2 से 3 पोर्टेबल माइक, मेडिकल किट, पोर्टेबल टॉर्च और झाड़ू जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में सहयोग करें, ताकि आंदोलन की गतिविधियां प्रभावित न हों.

Immediately needed at Jantar Mantar:

1. Portable mikes (2-3)

2. Medical kit - Bandaids, Dettols, Paracetamol, Pain killers (A lot of our protestors have been brutally beaten up by police)

3. Portable torch - No light at the ground

4. Brooms - The entire area has been destroyed — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 20, 2026

घायलों की सहायता के लिए प्राथमिक उपचार सामग्री की मांग

पार्टी के अनुसार, हालिया घटनाक्रम के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं. इसी वजह से बैंडेज, डेटॉल, पैरासिटामोल और दर्द निवारक दवाओं सहित प्राथमिक उपचार से जुड़ी सामग्री की जरूरत बताई गई है. संगठन का कहना है कि यह सामान घायल लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए उपयोगी होगा. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किए जाने के आरोपों को खारिज किया है.

माइक और पोर्टेबल टॉर्च की भी जरूरत

CJP का कहना है कि धरनास्थल पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से रात के समय गतिविधियों के संचालन में दिक्कतें आ रही हैं. इसी कारण पोर्टेबल टॉर्च की मांग की गई है. वहीं, प्रदर्शन के दौरान घोषणाएं और संबोधन सुचारु रूप से किए जा सकें, इसके लिए पोर्टेबल माइक उपलब्ध कराने की भी अपील की गई है.

सफाई व्यवस्था बहाल करने की तैयारी

संगठन का दावा है कि हालिया घटनाओं के बाद धरना स्थल की व्यवस्था प्रभावित हुई है. इसी वजह से झाड़ू की भी जरूरत बताई गई है, ताकि प्रदर्शन स्थल को दोबारा व्यवस्थित और साफ-सुथरा बनाया जा सके. पार्टी का कहना है कि आंदोलन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रहेगा. CJP ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक उनकी मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक जंतर मंतर पर धरना जारी रहेगा.

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