INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी के साथ PM आवास के बाहर धरना देने क्यों नहीं पहुंचे शशि थरूर? सवाल पर दिया ऐसा जवाब

राहुल गांधी के साथ PM आवास के बाहर धरना देने क्यों नहीं पहुंचे शशि थरूर? सवाल पर दिया ऐसा जवाब

Rahul Gandhi Detained: तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर और सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाना पहुंची थी. वहां उन्होंने कहा कि वे एक मीटिंग में थे इसलिए प्रोटेस्ट में नहीं आ सके.

Written By : एबीपी लाइव |  Curated By: विक्रम कुमार |  Updated at : 21 Jul 2026 11:07 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अलावा पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली पुलिस ने छोड़ दिया है. प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें हटाया था और राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था. राहुल गांधी के साथ इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई सांसद मौजूद थे, लेकिन शशि थरूर नहीं पहुंचे. अब उन्होंने बताया कि आखिर वो पीएमओ आवास के बाहर प्रदर्शन में क्यों नहीं नजर आए.

PM आवास के बाहर धरना देने क्यों नहीं पहुंचे शशि थरूर?

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर और सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाना पहुंची थी. वहां पार्टी महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी को रखा गया था. शशि थरूर ने कहा कि वह धरना में इसलिए नहीं पहुंचे थे क्योंकि वो एक मीटिंग में थे. सीजेपी प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष के कई नेताओं ने संसद भवन से मार्च निकाला था. यह मार्च प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचा और फिर सभी नेता वहीं धरने पर बैठ गए. केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह उनसे बातचीत करने पहुंचे, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही.

इसके बाद प्रदर्शनकारियों से पीएम आवास के पास से हटने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया. इसके बाद दिल्ली पुलिस सभी नेताओं को जबरन बसों में बैठाकर अलग-अलग स्थानों पर ले गई.प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली स्थित मंदिर मार्ग थाना, राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम और अन्य कई सांसदों को किंग्सवे कैंप क्षेत्र में ले जाया गया था.अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को छोड़ दिया गया है.

मेरे भाई बहुत मजबूत: प्रियंका गांधी

दिल्ली पुलिस द्वारा छोड़े जाने के बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमसे कोई बातचीत नहीं की गई. हम इस मुद्दे को संसद में फिर से उठाएंगे.उन्होंने कहा, 'मेरे भाई बहुत मजबूत हैं, वह सब बर्दाश्त कर लेंगे. सोमवार को छात्रों के साथ जो हुआ, वह गलत था. ये बच्चे और युवा हमारे देश के भविष्य हैं. जब हम संसद में कहते हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, तो वे वंदे मातरम पर चर्चा की बात करते हैं. इसका मतलब क्या है? अगर हम अपने युवाओं को ही नहीं बचा सकते और सुरक्षित नहीं रख सकते, अगर हम अपने बच्चों पर दमन करेंगे, उन्हें मारेंगे-पीटेंगे, तो कैसे चलेगा?'

इस बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की यह लड़ाई अब न रुकेगी, न झुकेगी.'

Published at : 21 Jul 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
Shashi Tharoor RAHUL GANDHI Priyanka Sonia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी के साथ PM आवास के बाहर धरना देने क्यों नहीं पहुंचे शशि थरूर? सवाल पर दिया ऐसा जवाब
राहुल गांधी के साथ PM आवास के बाहर धरना देने क्यों नहीं पहुंचे शशि थरूर? सवाल पर दिया ऐसा जवाब
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी ने समर्थकों से मांगी मदद, धरना जारी रखने के लिए जारी की जरूरी सामानों की लिस्ट
कॉकरोच जनता पार्टी ने समर्थकों से मांगी मदद, धरना जारी रखने के लिए जारी की जरूरी सामानों की लिस्ट
इंडिया
असम बाढ़: चाराइदेव में एक ही परिवार के चार सदस्य बाढ़ के तेज बहाव में लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
असम बाढ़: चाराइदेव में एक ही परिवार के चार सदस्य बाढ़ के तेज बहाव में लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
इंडिया
CJP Protest LIVE: कनॉट प्लेस में उपद्रवियों ने की फिर पत्थरबाजी, पुलिस की शांति की अपील, मौके पर सीनियर अधिकारी
LIVE: कनॉट प्लेस में उपद्रवियों ने की फिर पत्थरबाजी, पुलिस की शांति की अपील, मौके पर सीनियर अधिकारी
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम आवास के बाहर धरने से पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में बोले राहुल- अब नहीं रुकेगी...
पीएम आवास के बाहर धरने से पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में बोले राहुल- अब नहीं रुकेगी...
दिल्ली NCR
CJP दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर नहीं देगी धरना, प्रवक्ता सौरभ दास ने बताई ये वजह
CJP दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर नहीं देगी धरना, प्रवक्ता सौरभ दास ने बताई ये वजह
इंडिया
Explained: PM मोदी के घर के बाहर कांग्रेस का 'सरप्राइज प्रोटेस्ट'! क्या राहुल गांधी का धरना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाएगा?
क्या अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय? PM मोदी के घर के बाहर कांग्रेसी प्रदर्शन से कितना असर
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
फ़ुटबॉल
अर्जेंटीना चीटिंग करके फाइनल में पहुंचा! क्रिस्टीयानो रोनाल्डो के एक कदम से मचा भयंकर बवाल; कर दिया ये काम
अर्जेंटीना चीटिंग करके फाइनल में पहुंचा! क्रिस्टीयानो रोनाल्डो के एक कदम से मचा भयंकर बवाल
राजस्थान
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
इंडिया
'वे कायर और....', जानें PM आवास के बाहर से पुलिस हिरासत में लेने पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी
'वे कायर और....', जानें PM आवास के बाहर से पुलिस हिरासत में लेने पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget