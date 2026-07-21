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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम बाढ़: चाराइदेव में एक ही परिवार के चार सदस्य बाढ़ के तेज बहाव में लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

असम बाढ़: चाराइदेव में एक ही परिवार के चार सदस्य बाढ़ के तेज बहाव में लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Assam Floods: जिले में लगातार बारिश, तेज बहाव और जलभराव के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लापता लोगों की तलाश के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

Written By : ऋतु राज फुकन |  Updated at : 21 Jul 2026 11:02 PM (IST)
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असम के बाढ़ प्रभावित चाराइदेव जिले में रविवार (19 जुलाई, 2026) को शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक ही परिवार के चार सदस्य बाढ़ के तेज बहाव में बहकर लापता हो गए. यह घटना तेंगापुखुरी थाना क्षेत्र के अभयपुरिया गांव में हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है.

जान बचाने की कोशिश की, नहीं हो पाए सफल

जानकारी के अनुसार, लगातार हो रही बारिश के कारण आई बाढ़ का पानी परिवार के घर में घुस गया था. जान बचाने के लिए परिवार के सदस्य सुरक्षित स्थान की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान तुतुमोनी दुवारा और उनकी बेटी बिदिशा दुवारा तेज बहाव की चपेट में आकर बह गईं.

मां और बहन को बहता देखकर उनके दोनों बेटे बिद्युत दुवारा और बिप्लब दुवारा उन्हें बचाने के लिए बाढ़ के पानी में कूद पड़े, लेकिन तेज धारा के सामने वे भी टिक नहीं सके और बह गए. इसके बाद से परिवार के चारों सदस्य लापता हैं.

तेज बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित, फिर भी अभियान जारी 

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, बचाव दल और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से परिवार के चारों सदस्यों की तलाशी के लिए अभियान शुरू किया. हालांकि, जिले में लगातार बारिश, तेज बहाव और जलभराव के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लापता लोगों की तलाश के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

लगातार बारिश से ऊपरी असम में बिगड़े हालात

इस घटना ने ऊपरी असम में बिगड़ते बाढ़ के हालात को और गंभीर बना दिया है. लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियां और सहायक नदियां उफान पर हैं, जिससे चाराइदेव सहित आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए हैं. बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, जबकि प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चला रहा है. 

यह भी पढ़ेंः सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मिली छुट्टी, गुरुग्राम के वेदांता में किए गए शिफ्ट

About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है. मेल आईडी- riturajphukan494@gmail.com
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Published at : 21 Jul 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
Assam Assam Floods FLOOD HEAVY RAINFALL Charaideo
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