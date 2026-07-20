कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे हजारों प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी है. सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. संसद भवन के पास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है.

इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे. सीजेपी के प्रदर्शन के कारण सुरक्षाकर्मियों ने संसद परिसर के विशाल लोहे के गेट को मजबूती से बंद कर दिया है. दमकल की गाड़ियां और आपातकालीन स्थिति में पानी की जरूरत को देखते हुए कई वाहन गेट के अंदर तैनात किए गए हैं.

पुलिस और सुरक्षा बलों के इस रवैये को लेकर सीजेपी ने सवाल उठाए हैं. सीजेपी के सोशल मीडिया एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा गया कि क्या यह कोई युद्ध का इलाका है? पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों कर रही है? पोस्ट में पीएम मोदी को टैग कर उनसे भी कई सवाल पूछे गए.

Is this a war zone? Why is the police resorting to tear gas assault on peaceful protesters?



Sir @narendramodi have you decided we are no longer a democracy? First your govt ignored this protest for a month and now when we are peacefully marching your govt is attacking us. Why? pic.twitter.com/F52ELTr2Jp — Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 20, 2026

पोस्ट में आगे कहा गया कि नरेंद्र मोदी क्या आपने तय कर लिया है कि अब हम लोकतंत्र नहीं रहे? पहले आपकी सरकार ने एक महीने तक इस विरोध-प्रदर्शन को नजरअंदाज किया और अब जब हम शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं, तो आपकी सरकार हम पर हमला कर रही है आखिर क्यों?

VIDEO | Delhi: As the CJP's march protest swells, a multi-tiered security lockdown has been put to place to prevent the thousands of marching protesters from breaching the area.



Security personnel physically secured the massive iron gates of the Parliament complex. Red fire… pic.twitter.com/DbS6gWbRtX — Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2026

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो अभी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं. संसद के पास प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए भारी फोर्स तैनात है. इस दौरान पुलिस और प्रदशर्नकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली. प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से दूर रखने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है.

इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन में अमित शाह के कक्ष में मुलाकात के लिए पहुंचे थे. वहीं दूसरी और CJP के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है.

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