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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'क्या यह कोई युद्ध का इलाका है?', पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे तो CJP ने उठाए सवाल

'क्या यह कोई युद्ध का इलाका है?', पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे तो CJP ने उठाए सवाल

सीजेपी के प्रदर्शन के कारण सुरक्षाकर्मियों ने संसद परिसर के लोहे के गेट को मजबूती से बंद कर दिया है. इसे लेकर सीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 20 Jul 2026 03:53 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे हजारों प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी है. सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. संसद भवन के पास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है.

इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे. सीजेपी के प्रदर्शन के कारण सुरक्षाकर्मियों ने संसद परिसर के विशाल लोहे के गेट को मजबूती से बंद कर दिया है. दमकल की गाड़ियां और आपातकालीन स्थिति में पानी की जरूरत को देखते हुए कई वाहन गेट के अंदर तैनात किए गए हैं.

पुलिस और सुरक्षा बलों के इस रवैये को लेकर सीजेपी ने सवाल उठाए हैं. सीजेपी के सोशल मीडिया एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा गया कि क्या यह कोई युद्ध का इलाका है? पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों कर रही है? पोस्ट में पीएम मोदी को टैग कर उनसे भी कई सवाल पूछे गए. 

पोस्ट में आगे कहा गया कि नरेंद्र मोदी क्या आपने तय कर लिया है कि अब हम लोकतंत्र नहीं रहे? पहले आपकी सरकार ने एक महीने तक इस विरोध-प्रदर्शन को नजरअंदाज किया और अब जब हम शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं, तो आपकी सरकार हम पर हमला कर रही है आखिर क्यों?

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो अभी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं. संसद के पास प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए भारी फोर्स तैनात है. इस दौरान पुलिस और प्रदशर्नकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली. प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से दूर रखने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. 

इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन में अमित शाह के कक्ष में मुलाकात के लिए पहुंचे थे. वहीं दूसरी और CJP के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 20 Jul 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Protest Parliament March CJP
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