हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?

'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?

सीजेआई बी आर गवई ने ईडी से कहा कि जब राज्य पुलिस TASMAC से जुड़े घोटाला मामले की जांच कर सकती थी तो ईडी ने क्यों दखल दिया. क्या यह राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 14 Oct 2025 04:40 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) से जुड़े  1000 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाई है. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) ने यह भी कहा कि वह ईडी की जांच पर कुछ कहना नहीं चाहते, वरना ये भी सोशल मीडिया पर चर्चा का मुद्दा बन जाएगा.

मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को सीजेआई बी आर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. ईडी ने 1000 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में मार्च में TASMAC के चेन्नई स्थित हेडक्वार्टर में छापेमारी की थी. यह छापेमारी शराब की बोतलों की कीमत बढ़ाना, टेंडर में हेराफेरी और रिश्वतखोरी को लेकर हुई थी. इस दौरान एजेंसी के अधिकारियों ने TASMAC के कंप्यूटर और अन्य सामान जब्त किए थे. कोर्ट ने कहा कि क्या राज्य पुलिस इस मामले को नहीं देख सकती थी, ईडी का आना जरूरी था.

कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने ईडी से कहा, 'क्या आप पुलिस के अधिकारों में दखल नहीं दे रहे हैं? क्या राज्य पुलिस इस घोटाले की जांच नहीं कर सकती है, ईडी का दखल जरूरी है? राज्य में कौन कानून व्यवस्था देखता है? इससे संघीय ढांचे पर पर क्या असर होगा?' 

सीजेआई बी आर गवई ने कहा, 'मैंने पिछले छह सालों में कई मामलों में ईडी की जांच देखी है, लेकिन मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना फिर सोशल मीडिया पर ये चर्चा का मुद्दा बन जाएगा.' इस पर ईडी का पक्ष रखने के लिए पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सोशल मीडिया पर हमारे पक्ष में कम ही बात की जाती है और यही हमारी शिकायत है.

TASMAC ने ईडी की छापेमारी जताई आपत्ति
सुनवाई के दौरान TASMAC की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी संस्था पर कैसे छापेमारी की जा सकती है, जबकि कार्रवाई का आदेश खुद TASMAC ने ही दिया था. कपिल सिब्बल ने कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स के यहां छापेमारी की गई, एक बार एफआईआर हुई तो ईएसआईआर भी हो गई, यह मामला कुछ ही समय में बंद हो सकता है.

कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें फैसला करना होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं और ईडी क्या कर रही है. ईडी ने कंप्यूटर जब्त कर लिए, ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है. कपिल सिब्बल की दलील पर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि TASMAC पर बड़े स्तर पर धोखाधड़ी हो रही थी. उन्होंने बताया कि 47 एफआईआर हुई हैं.

कपिल सिब्बल ने कहा कि ज्यादातर एफआईआर बंद हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि अगर ईडी के पास ऐसी कोई जानकारी थी तो ये जानकारी स्थानीय पुलिस के साथ भी साझा की जा सकती थी. एएसजी राजू की दलीलों पर सीजेआई गवई ने कहा कि ईडी की कार्रवाई क्या किसी मामले की जांच के राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है.

और पढ़ें
Published at : 14 Oct 2025 04:37 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI BR Gavai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
हरियाणा
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
हरियाणा
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
साउथ सिनेमा
नागा चैतन्य की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद जी रही हैं ऐसी जिंदगी
नागा चैतन्य की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद जी रही हैं ऐसी जिंदगी
जनरल नॉलेज
Uttarakhand Population: उत्तराखंड के इस जिले में तेजी से बढ़े मुसलमान, आंकड़ा जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
उत्तराखंड के इस जिले में तेजी से बढ़े मुसलमान, आंकड़ा जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
Schools Holidays: मौज का महीना, इस महीने स्कूल बंद; जानें कितने दिन की हैं छुट्टियां
मौज का महीना, इस महीने स्कूल बंद; जानें कितने दिन की हैं छुट्टियां
ट्रेंडिंग
एसी और सीसीटीवी पर लगे ताले, ये हैं बिहार वाले! वीडियो देख घूम जाएगा आपका भी माथा
एसी और सीसीटीवी पर लगे ताले, ये हैं बिहार वाले! वीडियो देख घूम जाएगा आपका भी माथा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget