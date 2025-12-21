जम्मू में NIA हेडक्वार्टर के पास मिला चाइनीज राइफल का टेलीस्कोप, हाई अलर्ट के बीच जांच जारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

जम्मू-कश्मीर के सिदरा इलाके से हाई अलर्ट के बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार (21 दिसंबर, 2025) को एक असॉल्ट राइफल में इस्तेमाल होने वाला एक टेलीस्कोप बरामद किया है. सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के हेडक्वार्टर के नजदीक से टेलीस्कोप को बरामद किया है और उसे चीन की एक कंपनी में बनाया गया है. इस घटना के बाद जम्मू में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

यह संदिग्ध उपकरण जम्मू कश्मीर में NIA के हेडक्वार्टर के पास उच्च सुरक्षा इलाके के पास नियमित निगरानी और चेकिंग के दौरान पकड़ा गया. इस हैरान करने वाली घटना के खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में तुरंत पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई. इसके अलावा, इस बरामदगी के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा जांच और कड़ी कर दी है. वहीं, मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है.

बड़ी वारदात को अंजाम देने की आशंका

इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल लक्ष्य पर लंबी दूरी से सटीक निशाना लगाने के लिए किया जाता है. ऐसे में एनआईए हेडक्वार्टर के पास टेलीस्कोप मिलने के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि यह किसी बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम देने की कोशिश हो सकती है.

आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हो चुकी है मुठभेड़

जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मजालता इलाके के सुआं गांव में पिछले सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया था. जम्मू रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) भीम सेन तुती ने कहा था कि इस गांव में सुरक्षा बलों का आतंकवादियों से संपर्क हो गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी. इसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी. IGP भीम सेन तुती ने कहा था कि मुठभेड़ के दौरान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के साथ भारतीय सेना और केंद्रीय रिर्जव पुलिस बल (CRPF) की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया.

