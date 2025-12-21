दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 110 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. साथ ही 370 से ज्यादा फ्लाइट में देरी की खबर सामने आई है. उड़ानों में देरी और रद्द करने की वजह घना कोहरा और कम विजिबिलिटी रही है. एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया, '110 उड़ानें रद्द की गई हैं. इनमें 59 आने वाली और 51 जाने वाली फ्लाइट सेवाएं शामिल है. करीबन 370 से ज्यादा उड़ानों में देरी दर्ज की गई है. इन सभी उड़ानों में औसतन 26 मिनट की देरी दर्ज की गई है.'

DIAL (दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) ने कहा, ऑपरेशन सुचारू रूप से चल रहे हैं. IGI एयरपोर्ट आमतौर पर लगभग 1300 उड़ानों को हैंडल करता है. इससे यह मौसम संबंधी बाधाओं को लेकर ज्यादा संवेदनशील हो जाता है. पिछले कई दिनों से लगातार कोहरे के कारण दिल्ली और उत्तर भारत में कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं.

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या बताया?

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मानें तो रविवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स में रैंकिंग 386 दर्ज की गई है. पूरे शहर में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक बनी रही. इनमें 16 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने AQI स्तर को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया है. बाकी स्टेशनों ने बहुत खराब हवा की सूचना दी है.

CPCB के नियमों की मानें तो AQI रीडिंग को 0 से 50 के बीच अच्छा माना जाता है. 51 से 100 के बीच संतोषजनक माना जाता है. 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है. 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है. 301 से 400 के बीच बहुत खराब माना जाता है. 401 से 500 के बीच गंभीर स्थिति मानी जाती है.

मौसम की स्थितियों ने चुनौतियों को और बढ़ा दिया है. न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा है. यह मौसम के औसत से 1.3 डिग्री ज्यादा था. IMD ने कहा कि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. मध्यम कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और बारिश

ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कम से कम 11 फ्लाइट कैंसिल की गई है. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के अधिकारी ने बताया, जम्मू और दिल्ली एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने की वजह से श्रीनगर के लिए शेड्यूल की गई दो और फ्लाइट को भी कैंसिल कर दिया गया है. एयरपोर्ट एप्रन पर चार फ्लाइट स्टैंडबाय पर हैं. मौसम ठीक होने के बाद फ्लाइट के संचालन फिर से शुरू हो जाएंगे.