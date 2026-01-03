छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 14 नक्सली किए गए ढेर
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है. पामलूर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में कोंटा एरिया कमेटी का सचिव सचिन मंगडू भी मारा गया.
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है. बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया. सुबह 5 बजे से ही डीआरजी और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है. मुठभेड़ स्थल से अब तक 2 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं.
ये मुठभेड़ किस्टाराम थाना क्षेत्र के पामलूर के जंगलों में हुई. मारे गए नक्सलियों में कोंटा एरिया कमेटी का सचिव सचिन मंगडू भी शामिल है. सुकमा एसपी किरण चव्हाण लगातार ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मुठभेड़ वाली जगह से एके-47 और इंसास जैसे ऑटोमैटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं. मारे गए अन्य नक्सलियों की पहचान अभी की जा रही है.
'कुल 14 नक्सलियों के शव बरामद'
आईजी बस्तर पी सुंदरराज के अनुसार तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थल से अब तक 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं. उन्होंने बताया कि बस्तर रेंज में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कुल 14 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं. बीजापुर जिले से 2, सुकमा जिले से 12 माओवादी कुल 14 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं . मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में AK 47, INSAS, SLR Rifles जैसे हथियार भी बरामद किए गए.
उन्होंने आगे बताया कि चूंकि अभियान अभी जारी है इसलिए मुठभेड़ के सटीक स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारियां इस समय साझा नहीं की जा सकतीं, ताकि अभियान में लगे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी शेयर की जाएगी.
2025 में मारे गए 285 नक्सली
बता दें कि 2025 में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ों में 285 नक्सली मारे गए. इनमें से 257 नक्सली बस्तर मंडल में मारे गए, जिसमें बीजापुर समेत 7 जिले शामिल हैं, जबकि 27 अन्य रायपुर मंडल के गरियाबंद जिले में मारे गए. इससे पहले 20 दिसंबर को सुरक्षा बलों ने सुकमा में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए थे.
