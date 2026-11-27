सांसदों को परिसीमन बिल की कॉपी मिल गई है, जिसमें पुराने डीलिमिटेशन बिल को वापस लेकर नए बिल को 'संविधान संशोधन 132, डीलिमिटेशन सेकंड बिल 2026' नाम दिया गया है. इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत विधेयक में लोकसभा की अधिकतम संख्या 850 करने की बात है, जिसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य होंगे.

हर राज्य की लोकसभा-विधानसभा सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. कानून बनने के बाद लोकसभा और विधानसभा दोनों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा, जबकि इस परिसीमन को 2051 तक फ्रीज किया जाएगा यानी यह नई व्यवस्था साल 2051 तक लागू रहेगी.

30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में पुराने दो बिल वापस लेकर संविधान संशोधनों से जुड़े तीन नए बिल पेश किए जाएंगे. नए प्रस्तावित बिल में परिसीमन आयोग के गठन, जनगणना के आंकड़ों के इस्तेमाल, महिला आरक्षण और सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं. इसके तहत कानून लागू होने के बाद परिसीमन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाएगा और लोकसभा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्रावधान जोड़ा गया है, जिसकी आरक्षित सीटें रोटेशन के आधार पर तय होंगी.

प्रस्ताव के मुताबिक हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की लोकसभा और विधानसभा सीटों में एकसमान 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी, जबकि राज्यों की विधानसभा सीटों की अधिकतम सीमा 650 और लोकसभा सीटों की ऊपरी सीमा 850 तक रखी जा सकती है. सीटों की संख्या का अनुपात 1971 की जनगणना के आधार पर तय रहेगा ताकि राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी न बदले और दक्षिण या अन्य राज्यों की सीटें घटने की आशंका दूर हो सके, जबकि चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर दोबारा तय की जाएंगी और इसे जारी 2027 की जनगणना से अलग रखा जाएगा.

परिसीमन बिल को प्वाइंट्स में समझें

केंद्र सरकार अप्रैल में लाया गया पुराना परिसीमन बिल वापस लेकर उसकी जगह नया संशोधित 'परिसीमन (सेकंड) बिल, 2026' ला रही है.

परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की अधिकतम सीमा 850 तक हो सकती है, जिसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सीटें शामिल होंगी.

किसी राज्य में अधिकतम 500 सीटों की पुरानी सीमा खत्म होगी और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 650 तक जा सकेगी.

बिल के मुताबिक लोकसभा सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जिससे राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी बनी रहेगी और किसी राज्य के नुकसान की आशंका कम होगी.

सीटों का अनुपात 1971 की जनगणना के हिसाब से तय रहेगा, जबकि चुनाव क्षेत्रों की नई सीमाएं 2011 की जनगणना के आंकड़ों से बनेंगी.

सरकार इस पूरी परिसीमन प्रक्रिया को जारी 2027 की जनगणना से अलग रखकर आगे बढ़ाना चाहती है.

संविधान संशोधन बिल के तहत 33 फीसदी महिला आरक्षण शुरुआती 15 साल तक लागू रहेगा और आरक्षित सीटों का रोटेशन किया जाएगा.

नई चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं 2051 तक फ्रीज रहेंगी, यानी यह व्यवस्था साल 2051 तक कायम रहेगी.

सरकार की कोशिश है कि दो साल के भीतर परिसीमन पूरा हो जाए ताकि नई सीमाएं 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू हों.

30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में संविधान संशोधनों से जुड़े तीन नए बिल पेश किए जाने की तैयारी है.

एनडीए सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से संपर्क साधा है और उसे विशेष सत्र में संविधान संशोधन बिल पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल जुटने का भरोसा है. सरकार को उम्मीद है कि परिसीमन की यह पूरी प्रक्रिया दो साल में पूरी कर ली जाएगी, ताकि नई सीमाएं 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू हो सकें. सरकार का तर्क है कि 2023 में पारित 33 फीसदी महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए नया परिसीमन जरूरी है.

वहीं विपक्षी दल खासकर कांग्रेस इसे परिसीमन की शर्त से अलग कर तुरंत लागू करने की मांग करते रहे हैं. इस बीच संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक सोमवार (30 नवंबर) सुबह विशेष सत्र की शुरुआत के दिन होनी है और केंद्र शासित प्रदेशों की अलग जरूरतों को देखते हुए सीटों में बढ़ोतरी का नियम वहां विशेष परिस्थितियों के हिसाब से लागू होगा.